AI、記憶體雙引擎驅動 顧能：今年半導體產業市值暴增64％

顧能指出，在所謂「記憶體通膨」效應下，2026年記憶體貢獻的營收預估年增近三倍。示意圖。（彭博）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構顧能（Gartner）最新報告指出，受惠於人工智慧（AI）需求強勁帶動，2026年全球半導體市值金額規模預估將突破1.3兆美元大關（約新台幣40.9兆元），較2025年成長64%，不僅創下近20年來最強勁成長動能，也象徵半導體產業在AI技術體系中的關鍵地位持續提升。

從整體市場結構來看，半導體產業市值金額規模已連續第三年維持雙位數成長。顧能預估，2025年全球半導體營收為8053億美元（約新台幣25.3兆元），2026年將大幅躍升至1兆3202億美元（約新台幣41.5兆元），2027年進一步攀升至1兆5545億美元（約新台幣48.8兆元），呈現明顯的上行趨勢。

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顧能觀察，在AI需求帶動下，AI相關半導體將成為產業成長核心，2026年AI營收貢獻可望占半導體產業的30%，扮演主要驅動力。隨著大型雲端服務供應商（Hyperscaler）積極擴建AI基礎設施，相關資本支出預計年增逾50%，進一步推升包括圖形處理器（GPU）與客製化晶片在內的AI加速器需求。

值得注意的是，記憶體市場將成為推升整體半導體產值爆發的關鍵因素。顧能指出，2026年記憶體貢獻的營收預估將由2025年的2163億美元大幅成長至6333億美元（約新台幣6.8兆元至19.9兆元），呈現近三倍擴張。其中，動態隨機存取記憶體（DRAM）與快閃記憶體（NAND Flash）價格分別預計年增125%與234%，帶動整體市場快速放大。

不過，顧能也提醒，記憶體價格急漲雖為短期內推升產值的主因，但並非長期常態，預期相關價格壓力將延續至2027年後才有機會緩解。另一方面，記憶體通膨亦可能對非AI應用需求產生排擠效應，部分終端市場需求可能需要到2028年才有望恢復。

顧能分析，在價格走勢方面，2026年上半年半導體價格仍將維持高檔，隨後雖逐步趨緩，但全年仍處於上行區間。在此情況下，企業資訊長（CIO）與IT決策者需審慎評估供應合約條件，避免簽訂延伸至2027年後、可能承擔不利價格風險的長期協議。

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