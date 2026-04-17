經部：綠能目標改用裝置容量更精確務實

〔記者林菁樺／台北報導〕有關各界討論再生能源推動目標調整等相關議題，經濟部今（17）回應。因應近年半導體及電子產業帶動整體用電預估大幅成長，而各種發電實務狀況變化多，增加「再生能源裝置容量」作為滾動檢討指標是務實推動的方式，可更精確反映再生能源推動成果並滿足企業綠電需求。

經濟部說明，2025年再生能源占比目標20%之設定背景，是當時依據2015及2016年的經濟成長率水準1至2%來推估，估計2025年發電量約為2575億度。

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但經濟部每年均會檢視國內用電需求，在經濟高度成長及製造業暢旺下，2025發電量實績值為2889億度，較原估計大幅增加314億度，相當於4.5部燃氣新機組之年發電量。由此可見電力需求易受國內外景氣與政經情勢影響，導致「發電比率」難以精確掌握，並稀釋再生能源推動成果。

針對部份媒體引述「殭屍光電板」，經濟部也特別澄清，該詞彙係指如中國等國家已設備獎勵的政策，容易造成「裝設光電但卻未有發電」的情形；但台灣制度上是採取「發電」才能賣電，業者為了確保取得收益，將持續運作案場，並不會有「殭屍光電」的情況。

經濟部也特別說明，全球各地發展太陽光電，皆有計算容量及轉換率因素，而台灣位處北回歸線，相較高緯度國家擁有更好的日照條件，只要有日照就可穩定發電，因此個別太陽光電案場設置，重點是遵照相關法規申設並確實管理後，業者並無需盲目增加設置裝置容量。

經濟部強調，面對半導體與電子業供應鏈帶動的用電成長，政府以務實態度持續檢討再生能源目標及推動策略，持續推動二次能源轉型，滿足企業RE100需求，穩健邁向淨零排放目標及提高臺灣產業國際競爭力。

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