IMF 警告勾起南韓破產噩夢！韓媒不忍了砲轟5年後恐大禍臨頭

IMF示警，南韓政府債務將顯著上升。（

〔財經頻道／綜合報導〕南韓歷史最悠久的報紙 16 日刊登了題為「韓國若繼續這樣下去，5年後將大禍臨頭」的報導，提及IMF大幅提高對南韓國債成長速度的預警等級，在美國以外的已開發經濟體中，IMF特別點名南韓與比利時，預測兩國的債務比率將出現「顯著上升」。與5 個月前的評估相比，IMF此次的警告級別明顯提高。

《首爾新聞》報導，IMF針對南韓國家債務增長的速度，進一步提升警告強度。除美國以外的已開發國家中，IMF 特別點名比利時與南韓，預測兩國的債務比率將出現顯著增加。

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報告指出，雖然已開發國家的整體公共債務在中期內將穩定在GDP的 94%左右，但各國的前景差異極大。得益於利率與增長率的有利組合，預計到 2031 年，西班牙和日本的債務比率將下降 10 至 14 個百分點。

相較之下，南韓與比利時債務增長壓力則非常顯著。IMF 預計南韓與比利時債務比率將大幅增加，到 2031 年，比利時將超過 GDP 的122%，南韓將達到 63%。這項評估表明，與五個月前相比，預警等級已進一步提高。

報導指，IMF在去年11月發布的南韓年度報告中評估，南韓中央政府債務將從2025年佔GDP的48%，逐步上升至2030年的59%。然而，此次IMF將南韓與比利時單獨列出，並使用了「顯著增長」的措辭。

不過，債務比率佔 GDP 的預測值本身有部分下調。IMF 提出的南韓一般政府債務（D2）占 GDP 比率預測值為：2030 年 61.7%、2031 年 63.1%。2030年的預測值比去年10月公佈的64.3%低了2.6個百分點。2026年至2029年的預測值也分別下調了2.3至2.6個百分點。

此類調整被解讀為受名目GDP成長率預測大幅上修的影響。IMF 將反映通膨後的南韓名目增長率預測值，從 2025 年的 2.1% 上調至 4.2%，2026 年則從 2.1%上調至 4.7%。由於作為分母的 GDP 規模擴大，反映出了債務比率預測值部分降低的效果。南韓政府對此表示，這可以評價為反映了「以績效為中心、戰略性財政營運」的正向循環成果。

1997年亞洲金融風暴期間，南韓遭到重創。示意圖。（美聯社資料照）

《首爾新聞》的報導引起《Korea Report》總編輯邊真一的注意，他發表評論稱，看到擁有百年歷史媒體《首爾新聞》刊登「韓國若繼續這樣下去，5 年後將大禍臨頭」的報導，李在明政府想必嚇一跳。

他說，南韓人一聽到「IMF」，首先聯想到的就是約 30 年前重創該國經濟的「IMF 危機」。對南韓而言，1997 年亞洲金融風暴所引發的南韓經濟危機，被視為「自韓戰以來最大的國難」。南韓受到的打擊相當沉重，當時過度進行設備投資、背負巨額債務的財閥，無法承受急劇惡化的經濟環境。

邊真一說，當時南韓的外匯存底減少至 124 億美元，但截至年底必須償還的債務卻高達 163 億美元。若沒有 IMF 的支援，當時的南韓已陷入不得不宣布「延期償付」（暫停支付對外債務）的境地。

當時的金泳三政府向 IMF 請求緊急援助，卻也不得不向全世界宣告其財政事實上已經「破產」。對於因舉辦 1988 年首爾奧運而自豪步入已開發國家行列的南韓人來說，這是一件極其屈辱的事情。

邊真一提及，南韓後來進入IMF 的託管時代，被要求進行一連串改革，包括解散財閥、外資准入、企業經營透明化、貿易自由化以及勞動市場放寬管制等。

邊真一指出，數年前開始，隨著富裕層和中產階級的增加，南韓經濟被認為「離加入 G7 不遠了」，但如今 IMF 指出南韓可能因國家債務激增而在 5 年後陷入危機，這對南韓人來說無疑是一場惡夢。

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