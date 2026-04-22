LTN經濟通》中國進入歐盟大門 親中總理翻船

匈牙利國會變天，馬格雅領導的尊重與自由黨在大選中成功拿下3分之2的席次。（法新社）

匈牙利親中總理奧班下台

〔財經頻道／綜合報導〕匈牙利日前結束國會大選，超過79％的投票率創下歷史新高，其中反對黨尊重與自由黨（Tisza）拿下3分之2的席次，強人總理奧班（Viktor Orban）隨後認敗，結束長達16年的執政，新政府上任可能重塑匈牙利與中國、歐盟美國和俄羅斯等大國的關係，引發全球關注。

這次大選結果影響範圍非常廣泛，不僅是匈牙利本身，對於歐盟、烏克蘭甚至是華盛頓和莫斯克都將產生重大影響，這可能代表匈牙利在歐盟內部的對抗角色就此結束，奧班下台將使俄羅斯總統普廷失去他在歐盟的主要盟友，並給西方右派帶來衝擊，包括美國總統川普「讓美國再次偉大（MAGA）」的支持者，匈牙利對中關係是否出現變化也是一大焦點。

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奧班領導下，匈牙利是歐盟中最親俄的一員。（路透資料照）

匈牙利家庭相對財富在歐盟排名墊底

自2010年以來，匈牙利一直由極右翼總理奧班所領導，這段期間匈牙利與眾多大國保持密切關係，包括川普執政期間的美國、俄羅斯、中國和土耳其。匈牙利雖然是歐盟成員國，但奧班經常利用否決權阻撓歐盟的各項協議，並推進中國和俄羅斯的目標。

隨著奧班成為反對派，匈牙利選民期待外交政策重新調整，改善與歐盟和鄰國的關係。與奧班近年來對烏克蘭持批評態度的外交政策相比，匈牙利與基輔的關係也有望改善。除此之外，匈牙利對中國、俄羅斯的關係也預計採取更加務實的態度。

奧班政府執政期間，匈牙利一直被評為歐洲最腐敗的國家，2022年，俄羅斯入侵烏克蘭後，匈牙利遭受了嚴重的通貨膨脹和經濟停滯，2025年，匈牙利的家庭相對財富在歐盟排名墊底。

即將成為匈牙利新任總理的馬格雅（Peter Magyar）過去曾是奧班領導的青年民主黨（Fidesz-MPP）的一員，擔任過多個政府職位，直到2024年因不滿奧班的獨裁作風辭去所有職務並退黨。

奧班政府與北京關係密切，新政府對中立場備受關注。（法新社資料照）

中國電動車在匈有大額投資

中國一直將匈牙利視為進入歐盟市場的大門，中國對匈牙利電動車製造，特別是電池生產的大規模投資，是中國在匈牙利不斷擴大商業版圖的一部份。對於北京來說，新任總理馬格雅是否會為了提升自身在歐盟的形象而犧牲利潤豐厚的投資是一大問題。

在選後的記者會上，馬格雅稱中國是「世界上最重要、最大、最強大的國家之一」，隨後指出他將「審查」中國在匈牙利的投資，特別是電動車領域的投資，但馬格雅補充稱，審查的目的並非為了關閉或阻止這些投資的發生。

中國製造商近年大力進軍國際，日益激烈的競爭下，歐盟汽車產業預計將損失多達60萬個工作機會，嚴重衝擊產業。加上中國電動車大廠比亞迪近日被踢爆，其匈牙利新廠的中國移工存在債務奴役、非法簽證和長時間高強度工作等問題，這些事件再度引發了人們對北京投資的擔憂。

馬格雅沒有表明對中國的確切立場，僅稱匈牙利將使國家政策與布魯塞爾更加緊密地結合在一起，並補充，政府的目標是確保這些計劃都符合歐盟和匈牙利的環境法規、衛生規章和勞動安全標準，並為匈牙利國民經濟的繁榮發展做出貢獻。

中國將匈牙利視為進入歐盟市場的大門，積極投資電動車、電池領域。圖為寧德時代匈牙利廠。（路透資料照）

新政府的政策將更親歐

奧班執政期間，匈牙利和中國將兩國關係描述為「新時代全天候全面戰略夥伴關係」，奧班選舉失利對中國來說是一次挫折。杜瑞奇表示，整體來說，奧班削弱了歐盟採取果斷行動的能力，進而幫助了中國。

布達佩斯保守派智庫Szazadveg基金會政治分析主任基塞利（Zoltan Kiszelly）預測，匈牙利新政府的政策將更親歐，這可能激怒莫斯科和華盛頓。至於與中國的關係，不一定會惡化，但恐怕無法保持像以前同樣的密切關係。

研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）資深顧問巴爾金（Noah Barkin）認為，奧班下台對於歐洲制定「清醒的」對中政策是正面的影響，但他也提到，中國在歐盟還有其他的支持者。

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