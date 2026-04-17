瘋媽祖進香經濟爆發！全聯、大全聯遶境行頭全面應援

全聯與大全聯從穿戴裝備、隨行補給到收藏紀念，搶攻「瘋媽祖」商機。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕農曆三月全民「瘋媽祖」，「白沙屯媽祖進香」與「大甲媽祖遶境」動輒吸引數十萬信眾隨行，沿途補給、裝備與應援需求大幅提升，也帶動獨特的「進香經濟」，全聯與大全聯從穿戴裝備、隨行補給到收藏紀念，一站式集結多元商品、全面應援，搶攻「瘋媽祖」商機。

全聯、大全聯遶境行頭包括Q版媽祖肖像「主題印花短T」多種圖樣任選，4/17~5/7售價199元；「媽祖後背包」推出黑色、粉色等4種款式，其中「勇字款」更是遶境勇腳必備，4/17~5/7售價1688元。

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同場加映多款創意積木，「白沙屯媽祖積木組合」除媽祖造型外，還可一次收集千里眼、順風耳公仔，5/7前特價788元；搭配「粉紅超跑積木組合」更具收藏價值，媽祖積木還可放入神轎之中，完整還原進香場景，5/7前特價988元。

此外還有「頭旗」、「娘傘」、「日月扇」、「香擔」等多款積木造型，不論單買或整套收藏，擺放家中或辦公室都療癒感十足。長途步行少不了舒緩小物，媽祖Q版包裝設計的「正光金絲貼涼感10片裝」、「正光金絲貼溫感8片裝」4/17~5/7特價109元。

全聯也同步推出多款媽祖限定包裝商品，包括「味丹隨緣碗麵－紅燒嫩菇湯96g」，4/17~5/7每碗特價29元，2件特價54元；經典零食「77新貴派－花生144g（16gx9入）」也推出白沙屯媽祖聯名包裝，讓信眾在休息時刻也能感受滿滿庇佑，4/17~5/7特價45元。

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