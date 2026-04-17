聯電正式通知客戶，下半年漲價。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨正式發函通知客戶，預期全球半導體產業的結構將持續演變，因看到通訊、工業、消費性電子和人工智慧等眾多應用領域的需求強勁，這成長動能導致聯電產品組合的產能持續緊張，將於2026年下半年進行晶圓價格調整。

聯電表示，「2026年上半年已過半，我們看到通訊、工業、消費性電子和人工智慧等眾多應用領域的需求依然強勁。這一成長動能導致聯電產品組合的產能持續緊張」。

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為滿足此需求，聯電指出，將持續提升生產效率，並增加對技術和產能的投入，以確保晶圓供應的可靠性和高品質。這些持續的投資，以及原材料、能源和物流等關鍵成本因素的增加，對於公司維持長期卓越營運和服務承諾至關重要。

聯電表示，下半年對晶圓價格進行調整，主要反映不斷變化的供需環境以及為支持客戶成長而需要的持續投資。價格調整將基於聯電的產品組合策略、產能協議和長期合作關係等因素。

展望未來，聯電預期全球半導體產業的結構將持續演變。

聯電客戶端表示，目前正在協商漲價幅度，各產品別不同，預計5月可達成共識，7月起調漲。

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