「石化教父」和桐集團創辦人陳武雄詐貸銀行團39億，判囚4年半定讞。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕有「石化業教父」之稱的和桐集團創辦人陳武雄，2010年與台灣優力連鎖加油站時任董事長謝勝峰等人聯手，以虛偽增資掩飾淨值低落實情的方式，向銀行團聯合詐貸39.3億餘元，陳武雄於一審時棄保潛逃中國，直到2021年因罹癌而返台治療；一審、二審皆依詐欺銀行罪將陳武雄判刑4年6月，沒收或追徵台灣優力尚未發還給被害銀行的本金7億8288萬多元；最高法院駁回上訴定讞，法院已通知檢方啟動防逃。

陳武雄另犯和鑫光電內線交易案，2015年被判刑2年6月定讞，而陳的優力詐貸案又被起訴，陳遂潛逃出境赴中國，以逃避刑事訴追，2016年新北地院發布通緝，直到2021年新冠疫情期間，陳武雄自行返台治療癌症，並歸案受審。

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判決指出，台灣優力謝勝峰於2010年背負鉅額債務，淨值從6億元驟降到1億餘元，為取得銀行團18億元聯貸，透過時任石化公會理事長、工總名譽理事長陳武雄，跟多位金主借款，虛偽增資4.5億元，製造不實交易記錄，使貸款案順利通過。

隔年3月優力順利取得銀行聯貸39億3300多萬元，但優力動用貸款後，仍無法解決財務困境，爆發財務危機，新北地檢署獲報，指揮台北市調處展開偵查，查出詐貸事實，將陳武雄等人起訴。

一審新北地院、二審高等法院皆依銀行法之詐欺銀行逾1億元罪，將陳武雄判處4年6月有期徒刑；上訴至最高法院後，三審認為二審判決沒有違誤，駁回陳與參與人台灣優力的上訴，全案定讞。

陳武雄的和鑫光電案，入監後保外就醫至今，目前被限制住居，並以個案手機科技監控，每週三、六晚間須在限制住居地址門牌前，持個案手機拍攝自己面部照片，上傳至科技設備監控中心報到。最高法院判決定讞後，已同步通知檢方啟動防逃機制。

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