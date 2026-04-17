美伊和平談判消息沒用？國際油價不跌反漲 關鍵原因曝光

國際油價週四（16日）上漲。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於市場對美國與伊朗即將展開的和平談判，能否解決中東戰事引發的能源供應中斷抱持懷疑態度，國際油價週四（16日）上漲。

布蘭特原油期貨上漲4.46美元，漲幅4.7%，收每桶99.39美元。

請繼續往下閱讀...

美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨上漲3.40美元，漲幅3.7%，收每桶94.69美元。

由於伊朗干擾荷姆茲海峽航運，而該海峽平時承載全球約20%的石油與液化天然氣運輸量，導致能源供應受阻。隨著海上運輸持續受限，全球用油國正不斷消耗庫存，市場供應趨緊。

PVM石油市場分析師艾文斯（John Evans）表示：「我們仍對戰爭能迅速解決持懷疑態度。幾乎每一則利多消息，都會被相反的消息抵銷。」

兩名伊朗消息人士向路透透露，美國與伊朗談判代表已下修對全面和平協議的期待，轉而尋求達成一項臨時備忘錄，以避免衝突再度升溫。

不過，美國總統川普隨後表示，美方已非常接近與伊朗達成協議，但這類說法他先前也曾多次提出，因此市場反應冷淡，油價幾乎未受影響。

此外，川普宣布以色列與黎巴嫩之間相關衝突自週四起實施為期10天的停火，但油市同樣未對此消息作出明顯反應。

供應中斷正對全球石油庫存造成壓力，特別是亞洲與非洲部分地區的航空燃油供應更為吃緊。ING分析師估計，荷姆茲海峽關閉已導致約每日1300萬桶的原油運輸受阻。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法