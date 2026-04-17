油電糖水10月招考394新血 起薪逾4.6萬元

經濟部所屬油電糖水今年10月將招考394名新進職員。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部所屬國營事業油電糖水4家公司招考又來了！為加速人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，10月將舉行115年新進職員甄試，以招募新秀加入國營事業行列，招考總名額暫定394名，起薪達4.6萬元。

經濟部說明，台糖、台電、台灣中油及台水等4家公司招考暫定名額394名，起薪依各公司規定辦理，目前各公司起薪每月約新臺幣4萬6千餘元，初（筆）試日期訂在今年10月18日。

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本次甄試招考類別及招考名額，企管62人、人資12人、財會18人、國貿3人、資訊25人、統計資訊5人、資通安全17人、政風9人、法務7人、地政5人、土木20人、建築4人、機械49人、電機82人、儀電19人、環工8人、職業安全衛生3人、畜牧獸醫4人、農業3人、化學9人、化工製程27人、地球物理3人，合計394人，但最終實際名額應以甄試簡章公告內容為準。

經濟部說明，各類別考試科目如附件，至應考資格、報名方式、報名日期及其他事項請參閱甄試簡章。簡章預定於今年6月18日於本甄試網站及本部與各事業機構網站公告，不另販售紙本簡章。公告網址為：

甄試網站https://service.taipower.com.tw/Exam/

經濟部https://www.moea.gov.tw/

台糖公司https://www.taisugar.com.tw/

台電公司https://www.taipower.com.tw/

台灣中油公司https://www.cpc.com.tw/

台水公司https://www.water.gov.tw/

經濟部指出，如有相關試務疑義，可洽詢甄試試務處。電話：02-23666409/0910-150166 E-MAIL：exam096@taipower.com.tw

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