鴻海旗下工業富聯展望強勁 董座鄭弘孟：公司進入CPO元年

工業富聯董事長鄭弘孟指出，公司已正式轉型為AI企業，並直言「2026年將是工業富聯的CPO元年」。（工業富聯提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）旗下工業富聯16日召開業績說明會，受惠人工智慧（AI）需求爆發，2026年營運表現可望維持強勁成長，董事長鄭弘孟今天在業績發表會指出，公司已正式轉型為AI企業，「2026年是工業富聯的CPO元年」，隨著AI基礎設施升級與高階互連需求擴大，未來成長動能可望持續放大。

從營運結構來看，AI已成為帶動工業富聯成長的核心引擎，去年雲端運算業務營收年增88.70%，佔總營收比重達66.75%，其中AI伺服器營收年增超過3倍，800G以上交換機更大幅成長達13倍。市場更留意到中國深圳企業之中，華為、比亞迪、騰訊等企業去年營業額皆被工業富聯超越。

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展望2026年，工業富聯看好AI伺服器與機櫃出貨將持續擴大，預期AI機櫃出貨將呈倍數成長，週產能目標提升至2000櫃以上，整體產能利用率維持高檔水準，訂單能見度已延伸至2027年，顯示雲端服務供應商資本支出動能仍然強勁。

在關鍵技術布局方面，受惠於液冷解決方案快速滲透，工業富聯預估2026年液冷伺服器產能占比將提升至60%，自研關鍵零組件占比亦將提升至30%，顯示公司正從過去組裝導向，逐步走向技術整合與自製能力強化，有助提升整體附加價值與競爭門檻。

至於市場高度關注的共同封裝光學（CPO）技術，工業富聯規劃2026年相關產品出貨將超過10萬台，並預估至2030年的出貨規模成長至20萬台，若不含IC（晶片）成本，產品毛利率可望維持雙位數百分比以上，成為未來帶動獲利成長的重要柴火。

工業富聯表示，目前已與輝達（NVIDIA）、谷歌（Google）等雲端大客戶深化合作，下一代AI伺服器平台（如GB300）產品導入、產能提升進展順利，在出貨規模、供應鏈整合與交付能力上均維持產業領先地位。隨著AI需求持續升溫，後續將深化製造與技術能力，鞏固全球AI製造龍頭地位。

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