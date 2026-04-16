荷姆茲「過路費」1毛都沒收到！伊朗傻眼了

伊朗向通過荷姆茲海峽的船舶強徵「過路費」，成效不彰。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗藉由控制荷姆茲海峽，向油輪強徵約 200 萬美元的「過路費」，伊朗還為成立一個由最高國家安全委員會秘書左加德（Mohammad-Bagher Zolghadr）領導的委員會。結果，迄今為止尚未收到任何款項，令伊朗官員好沮喪。消息人士稱，已經就解除左加德的職務，並將此事的監督權移交給總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）進行討論。

《Iran International》報導，知情人士透露，伊朗高級官員對從荷姆茲海峽獲取過境費的計劃感到沮喪，原本預期會有可觀的收入，實際狀況出乎意料。

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戰爭初期，伊朗藉由控制荷姆茲海峽的通行，並向油輪索取約 200 萬美元的過路費，還為此成立了一個由最高國家安全委員會秘書左加德領導的委員會。

消息人士稱，由於流程管理不善，這項計畫收效甚微，發放約 60 張許可證，僅對 8 批貨物發出了付款請求，而且迄今為止尚未收到任何款項，引起伊朗政府高層和最高領袖辦公室的擔憂。

消息人士指出，已經就解除左加德的職務，並將此事的監督權移交給總統裴澤斯基安進行相關討論。

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