全國職缺26.3萬個製造業穩坐「職缺王」 全時工作平均3.2個月才能找到人

勞動部發布最新一季「職位空缺概況調查」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部每季進行「職位空缺概況調查」，今（16）日發布至114年12月底的調查結果，工業及服務業的全時職缺數合計26.3萬個，其中以服務業佔比59.7%較大，平均每個職缺招募時間達3.2個月；部分工時職缺數為2.2萬個。觀察不同行業的職缺數，「職缺王」仍為製造業8.5萬個，「職缺率」則以住宿及餐飲業4.3%最高。

勞動部為掌握勞動市場職缺狀況變化，去年起按季進行職位空缺調查，調查內容包括職缺數、職缺招募時間，及進入率、退出率，期望了解勞動市場各行業的人力需求、留用及補實等不同樣態。

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本次調查結果，是114年12月底，工業及服務業全體受雇人數共856萬7126人，職缺數合計26萬2813人，較上期職缺數增加3900個。其中全時職缺24萬人、部份工時職缺2萬2462人。整體職缺率3％、進入率2％、退出率1.95％，全時職缺平均對外招募時間為3.2個月。

若細分行業別，114年12月底職缺數最多的大業為「製造業」，達8.5萬個、占32.4%最多，其次是「批發及零售業」4.9萬個占18.6%居次，「住宿及餐飲業」2.5萬個占9.6%居第3，三者合占逾6成。若再加上「營建工程業｣職缺1.8萬個、「醫療保健及社會工作服務業」職缺1.6萬個，就已職缺數的近7成。

各主要行業的職缺率，以住宿及餐飲業4.3%最高、藝術娛樂及休閒服務業4%、其他服務業3.5%、營建工程業3.4%、支援服務業3.2%，均為較高的行業，職缺數最多的製造業，職缺率僅2.9%。

雖然全時職缺的平均招募時間達3.2個月，但不同行業招募所需期間仍有部小差異，最難招募的是「醫療保健及社會工作服務業」，平均達4.2個月最長，其次是「運輸及倉儲業」4.1個月，「營建工程業」、「金融及保險業」均為3.5個月，製造業、住宿及餐飲業均為3.2個月。

勞動部分析，職缺總數雖然是製造業最多，但其職缺率與招募時間皆接近整體平均水準，且進入率、退出率分別為1.8%、1.7%，均低於全體行業平均之2%、2%，顯示製造業流動率較低、職缺率與招募時間與全體行業平均相當，其人力結構相對穩定。相反的，職缺率相對較高的餐飲業，招募時間雖低於全體行業平均，但人員進、退率分別高達4%、3.6%，明顯高於全體服務業部門的2.2%、2.1%，顯示有意願從事餐飲業的新進工作者多，但退出該行業人員也多，留任不易所導致的高流動率，可能是職缺率相對較高的主因。

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