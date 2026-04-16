原油每桶喊到286 美元天價 傳「亞洲這國」含淚吞

中東戰火波及能源供應，斯里蘭卡供應緊張，民眾排隊等加油。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火造成亞洲國家能源供應緊繃，為了搶油，傳出有國家出高價購買。匯豐銀行CEO埃赫德里（Georges Elhedery）透露，雖然西方市場的基準石油價格徘徊在每桶 100 至 110 美元左右，亞洲部分地區的買家實際支付的價格可能高很多，其中斯里蘭卡曾以每桶286美元買油。

《中東之眼》（Middle East Eye）報導，豐銀行執行長埃赫德里週二在香港舉行的投資論壇上表示，雖然西方市場的基準石油價格徘徊在每桶 100 至 110 美元，由於美以與伊朗戰爭導致的石油供應中斷，使得亞洲部分地區的買家實際支付的價格可能會高出很多。

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他說，「我擔心的不是每桶100美元、110美元以上的新聞標題，實際上，如果你現在想從中東獲取石油，你可能要支付 140 美元、150 美元。」

他透露，自己見過的最高價格是每桶286美元，買家是斯里蘭卡。報導指，埃赫德里發表的言論是為了強調西方石油基準價格，並不能反映世界某些地區買家實際支付的價格。

根據最新報價，台北時間16日晚間7點25分，紐約商品交易所西德州中級原油5月結算價為每桶91.81美元，倫敦布倫特原油6月交割價為95.87美元。

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