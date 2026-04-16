躺著賺！他靠這輕鬆副業「每月穩賺19萬」 親曝成功心路

Michael Sim4年內將副業經營到平均每月穩定收入約6000美元。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕越來越多年輕上班族開始發展副業。美國紐約一名33歲男子打造輕鬆賺錢副業，從婚禮靈感出發創立拍照亭事業，短短4年內將副業經營到平均每月穩定收入約6000美元（約新台幣19萬元），甚至計畫在半年內取代原本的正職工作，成為主要收入來源。

《商業內幕》報導，Michael Sim目前任職於媒體代理公司，擔任搜尋廣告總監，年薪達6位數美元。他表示，由於紐約生活成本高，單靠一份薪水難以支撐家庭開銷，因此在2022年與朋友合作創立拍照亭品牌「Future Flicks」，作為額外收入來源。

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他指出，創業契機來自與妻子籌備婚禮時，發現相關服務價格昂貴，認定拍照亭市場具有切入空間。初期投入成本主要集中在設備、保險與軟體，隨著第1年回本後，目前約有60%至70%的營收可轉為利潤，整體營運成本相對較低。

業務初期以婚禮市場為主，透過親友介紹快速累積客戶基礎，並藉由社群媒體與口碑推廣擴大規模。隨後，他成功拓展企業客戶，包含知名品牌活動合作，逐步將重心轉向企業行銷與品牌活動領域。

報導指出，相較於婚禮客戶對價格較敏感，企業與品牌活動預算較為充裕，單場活動可帶來約4000至7000美元（約新台幣13萬至22萬元）收入，且較少議價，使營收結構更為穩定。每個活動大約持續4到5個小時，他甚至不需要每個活動都到。

此外，為提升競爭力，品牌也持續創新服務內容，包括推出高角度拍照、復古拍照亭及AI拍照技術，甚至與品牌合作開發客製化影像產品，提升活動體驗價值。

目前，每個月平均能從這項生意中能賺到大約6000美元，Michael Sim預估，在未來6到8個月內實現收入將超越正職水平，副業將取代正職收入。他表示，目標在未來5年內將公司發展為年營收達7位數美元的事業，同時拓展至多個城市。

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