工總潘俊榮：引進印度移工有必要 反方不懂產業缺工

工總理事長潘俊榮表示，台灣產業發展需要勞動力，引進印度勞工對整體產業是具正面效益。（工總提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應國內產業缺工，政府研議開放引進印度勞工，但引起民眾對於社會安全風險的疑慮。全國工業總會（工總）理事長潘俊榮今受訪表示，台灣產業發展需要勞動力，引進印度勞工對整體產業是具正面效益，希望政府盡快引進，畢竟產業需要更多的勞動力，反對方或許是不夠理解產業需求。

潘俊榮今出席工總第13屆第3次會員代表大會，他接受媒體訪問時表示，台灣目前面臨勞動力短缺，工總對於引進印度移工政策抱持贊成態度，希望政府儘速通過，以補足整體產業龐大的人力缺口。

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談及各界對引進印度移工的疑慮與反彈聲浪，潘俊榮表示，反對方似乎都不太了解產業的狀況，過去台灣引進來自東南亞國家的移工，但現在東南亞國家經濟發展起來，對勞動力需求增加，本身勞動力都不足的情況下，怎麼還願意輸出？

潘俊榮呼籲，民眾無需過度焦慮印度移工的引進，引進移工有必要性，台灣應要把握取得移工的機會，勞動力不足將影響企業營運與競爭力，甚至出現有工作機會但沒人要做的情形，建議政府應從產業需求出發，盤點各產業所需人力，滿足產業營運所需的人力，兼顧勞動市場的平衡，盤點調查各產業需求。

潘俊榮還表示，中東衝突持續衝擊全球能源供需與民生物價，工總第一時間呼籲政府須確保天然氣與原物料的供應，以穩物價、保民生，同時兼顧產業競爭力，也感謝政府團隊積極回應產業訴求，為減少民生經濟衝擊，近期儘可能努力確保石油、天然氣來源，也凍漲電價，並協調石化原料增產，彰顯政府團隊時時將「人民」記在心裡，展現出以民為本的施政高度。

針對今年度中央政府總預算案僵局有望解套，潘俊榮表示，特別感謝立法院朝野各黨派「以和為貴」，展現高度的政治智慧化解僵局，昨（15）日經由朝野協商達成共識，同意邀請行政院卓榮泰院長報告後付委審查，期盼總預算案能在立法院盡速審議通過，讓政府施政與公共建設如期推動，為產業界創造穩定的投資環境與未來布局空間。

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