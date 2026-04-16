台灣經濟三大奇蹟 高燦鳴全說了

台股16日開高走高，加上台積電翻紅，終場收37132.02點，再創收盤新高。（資料照，記者田裕華攝）

〔財經頻道／綜合報導〕知名半導體獨立記者高燦鳴（Tim Culpan）在社群平台PO文指出，當前台灣有3件事令人印象深刻，一是台灣股市的市值已超越英國；二是台灣有望超車中國，成為美國最大進口來源國；三是全球前10大公司中，有8家依賴台灣的供應鏈。

根據彭博匯編數據，台股總市值截至週三（15日）升至 4.14 兆美元，成為全球第七大市場，超越英國的 4.09 兆美元。

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台股表現亮眼，知名半導體獨立記者高燦鳴也按讚。他在社群平台X上指出，台灣有3件事令人印象深刻，一是台灣股市的市值已超越英國；二是台灣有望超車中國，成為美國最大進口來源國；三是全球前10大公司中，有8家依賴台灣的供應鏈。

值得一提的是，台股週四（16日）再接再厲，指數開高走高，在聯電、力旺、南電等71家上市櫃亮燈漲停，加上台積電翻紅，收2085元，指數漲勢擴大，終場漲409.88點，收37132.02點，再創收盤新高。

台積電（2330）今日法說也繳出亮眼成績單，今年第一季單季稅後純益達5724.8億元，季增13.2%、年增58.3%，利率達66.2%，營業利益率58.1%，雙率超標並創歷史新高，稅後純益率50.5%，稅後每股盈餘（EPS）達22.08元，單季EPS首度站上20元之上，獲利也創單季獲利新高。

Three facts worth storing in memory:

-Taiwan’s stock market is now bigger than the UK’s

-Taiwan is on track to be a larger source of US imports than China.

-Eight of the world’s ten largest companies rely on Taiwanese （#9 & #10 are TSMC & Saudi Aramco）. — Tim Culpan （@tculpan） April 16, 2026

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