軍工產能不夠？美國找上汽車巨頭造武器 「這2家」被點名

外媒指出，美國五角大廈正與美國汽車製造商和製造業接洽，以提高武器產量。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗停火協議破裂之後，新一輪談判正努力重啟；就在此時，市場傳出，美國正加速擴張軍工產能，找上汽車巨頭生產武器。據《華爾街日報》引述知情人士消息，美國高級國防官員與通用汽車和福特汽車等公司高管舉行會談，討論生產武器和其他軍事用品的問題。

知情人士指出，這類初步且範圍廣泛的討論其實在美伊衝突爆發前就已啟動，顯示五角大廈（Pentagon）正試圖讓汽車業與其他美國製造業，在國防供應鏈中扮演更積極角色。美國官員甚至直接詢問企業，是否有能力在短時間內轉向國防生產，以支援傳統軍工承包商。

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據報導，通用電氣航空航太公司和車輛及機械製造商Oshkosh等也參與了與國防官員的會談。五角大廈官員強調，國防部正致力於透過整合商業技術與產能，快速擴大國防工業基礎，以確保美軍維持戰場優勢。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭及以色列在加薩的軍事行動以來，美國已動用數十億美元的武器庫存。在這場對伊朗的軍事行動中，美國軍備消耗顯著，補充壓力也急速升高。

為應對這一局勢，川普本月已向國會提出將國防預算大幅增加5000億美元（約新台幣15.7兆元），使總額達到1.5兆美元（約新台幣47.3兆元），顯示美國正準備進入更高強度、長期化的軍備擴張階段。

整體來看，這波由政府主導的「製造業轉軍工」策略，不僅反映戰時需求，也意味著美國國防體系正從傳統軍工產業，向更廣泛的商業製造網絡延伸。

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