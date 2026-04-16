無薪假人數再減 中東戰事成新變數

勞動部今（16）日公布受景氣影響，勞雇雙方協商減少工時統計（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕減班休息（無薪假）人數持續減少，根據勞動部最新統計，本期僅剩3442人實施，其中9成、3132 人仍集中在製造業，並以製造業中的「金屬機電工業」為主，比重逾7成；至於主動表達受美國關稅影響的企業，家數僅剩187家、2392人。

勞動部今（16）日公布受景氣影響，勞雇雙方協商減少工時統計，共245家事業單位、3442人實施。較上期（4月1日）公布的261家、3687人，本次家數減少16家，人數減少245人。

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分析此次人數續減的原因，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，大部分是收到訂單，因此提升人力需求，統計上一期通報企業中，本期有48家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，總計有1014名員工恢復原本勞動條件。至於目前仍實施減班休息的勞工，統計有172家、2683人，可以申請強化版就業安定措施，比例接近8成。

值得注意的是，雖然美國關稅衝擊降低，但已有業者反映，擔憂中東戰事造成原物料、運輸成本上揚，黃琦雅表示，對於中東戰爭的衝擊，行政院、經濟部已針對此變數提前因應，目前尚未在減班休息數據中看到影響。

勞動部表示，目前通報減班休息的勞工，70%的企業（172家）屬於適用僱用安定措施的產業，有接近8成（77.9%，2683人）員工可以申請薪資差額補貼。員工可在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外獲得勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

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