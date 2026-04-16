台灣3產業領袖登富比士關注名單！身價狂飆背後真相曝光

台積電創辦人張忠謀。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《富比士》（Forbes）報導，人工智慧（AI）浪潮正重塑全球財富版圖，而亞洲正是這場革命的核心引擎。從半導體製造、資料中心建設到AI模型開發，亞洲企業與富豪正站在供應鏈關鍵位置，直接受惠於AI需求爆發，也推動多位科技企業家身價大幅成長。台灣部分，報導除提到台積電張忠謀之外，還列出林百里、林聰吉等在AI浪潮中迅速崛起、並受惠於產業變革的亞洲億萬富翁。

《富比士》表示，AI的發展根基深植亞洲，因為該地區擁有先進的半導體製造能力、快速擴張的資料中心建設，以及高成本效率的大型語言模型開發，這些技術正在支撐西方的AI服務。

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AI正推動全球股市創下歷史性繁榮，也創造龐大財富，使全球3428位億萬富豪的總財富達到20.1兆美元。雖然輝達（NVIDIA）與Google母公司Alphabet（Alphabet）等科技巨頭是AI浪潮的代表人物，但真正支撐其市值飆升的，是一條深植亞洲的供應鏈。

根據摩根大通資產管理去年11月研究報告，隨著半導體產能持續從西方轉移，目前全球超過70%的晶片由亞洲生產。

而AI晶片需求的激增，使張忠謀（台積電創辦人）淨資產從41億美元增加至84億美元；也推升南韓PCB製造商ISU Petasys股價，使其控股公司ISU Group主席金相範（Kim Sang-beom）以18億美元身價進入億萬富豪行列。

此外，隨著AI的需求激增，例如包括MiniMax創辦人閆俊傑與智譜董事長劉德兵也在今年首次進入全球億萬富豪榜，身價分別達72億與91億美元。

除上述提及人物以外，報導列出以下5位，在AI領域持續擴張影響力的亞洲億萬富豪：

1.騰訊集團執行長馬化騰（淨資產538億美元）

《富比士》表示，馬化騰計劃今年將這家遊戲和社群媒體巨頭的AI投資至少翻一番，達到52億美元。他正在加大模型訓練、人才招募和市場推廣力度，並於3月份證實，受OpenClaw的啟發，騰訊正在開發一款專為微信定制的AI代理，該代理可以與微信內置的小程序連接，為超過14億用戶執行購物和訂票等任務。

2.廣達董事長林百里（淨資產142億美元）

《富比士》指出，過去12個月，廣達電腦因AI伺服器需求激增，其股價上漲40%。在美國超大規模資料中心營運商Meta和Alphabet等客戶，積極擴張全球資料中心之際，廣達為其提供伺服器。

而為了提升產能並租賃新設備，廣達今年4月宣布將投資1.54億美元，擴建位於加州費利蒙的工廠。與此同時，廣達聯合創辦人梁次震也是億萬富翁，淨資產達33億美元。

3.MiniMax創辦人閆俊傑（淨資產72億美元）

MiniMax集團在香港上市以來，其股價已飆升近5倍，主要得益於AI代理的日益普及。與只能輸出文字的聊天機器人相比，代理商需要更頻繁地調用AI模型來執行諸如撰寫商業提案等複雜任務，這也意味著像MiniMax這樣的公司可以向開發者和用戶收取更高的費用。

傑富瑞分析師Thomas Chong在3月的一份研究報告中寫道，MiniMax「在多模態模型方面也表現出色，迭代速度更快」。

4.川湖董事長林聰吉（淨資產51億美元）

報導指出，AI的發展為川湖注入了新的活力。這家公司由董事長林聰吉於1986年創立，初期專注於家具與廚具的鋼珠滑軌及鉸鏈生產。如今，這些實用產品被廣泛應用於世界各地的資料中心，用於在伺服器機櫃中安裝設備。

林聰吉從木匠起家，如今已將川湖管理工作交給家人。去年，該公司在休士頓開設了一家新工廠，以供應美國市場。

5.ISU集團董事長金相範（淨資產18億美元）

《富比士》報導指出，金相範去年底躋身世界億萬富翁行列，這得益於其關聯公司ISU Petasys生產的AI相關組件需求激增。 ISU Petasys專門生產一種先進的印刷電路板，用於處理AI晶片的高強度資料傳輸，而這種晶片是資料中心必不可少的。

該公司在南韓擁有4家工廠，在中國擁有1家工廠。

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