國際油價撐住了！荷姆茲海峽卡關45天 背後供應危機還在發酵

國際油價週三（15日）小幅上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（15日）小幅上漲，但基本變動不大，市場對供應中斷的持續憂慮，抵銷了美國總統川普（Donald Trump）關於對伊朗戰爭可能即將結束的說法。

布蘭特原油期貨上漲 14 美分，約 0.1%，收在每桶 94.93 美元。

請繼續往下閱讀...

美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨則上漲 1 美分，收在每桶 91.29 美元。

1名熟悉德黑蘭談判情況的消息人士表示，伊朗可能考慮允許船隻在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）阿曼一側自由通行且不受攻擊，作為其與美國談判提出的方案之一，前提是雙方達成協議以避免衝突再起。

在伊朗革命衛隊宣布封鎖荷姆茲海峽 45 天後，消息人士指出，目前通行量仍僅為戰前每日逾 130 艘次的一小部分。

能源數據機構 Kpler 資深原油分析師勞巴爾（Johannes Rauball）表示，截至目前，中東地區原油與凝析油的累計供應損失已達 4.96 億桶。

美國已對自伊朗港口出航的船舶實施封鎖，美軍表示此舉已完全中斷該國的海上進出口貿易。

能源顧問公司 Gelber & Associates 分析師指出：「最新追蹤數據顯示，儘管整體通行量仍遠低於正常水準，但經過荷姆茲海峽的油輪數量正小幅增加。」該機構補充表示：「市場目前已不再完全反映全面供應中斷的情境，但由於流量恢復不均衡，不是迅速恢復正常，因此油價仍保有一定的風險溢價。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法