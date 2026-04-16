2026年時代雜誌百大最影響力人物揭曉！台積電總裁魏哲家上榜。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國「時代雜誌」今天公布2026年百大最具影響力人物名單，台積電董事長暨總裁魏哲家入選，並由人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳撰文，黃稱讚，魏哲家協助台積電從單純的晶圓代工，轉型為打造整合型晶片系統，這項變革讓輝達的AI超級電腦成為可能，並點燃了當今的AI革命。

「時代雜誌」（Time）網站今天公布的2026年百大最具影響力人物名單（The 100 Most Influential People of 2026），分為「藝術家」（Artists）、「時代象徵」（Icons）、「領袖」（Leaders）、「巨人」（Titans）、「先鋒」（Pioneers）、「革新者」（Innovators）等6項類別，魏哲家被列在先鋒類別。

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黃仁勳在介紹專文中寫道，魏哲家領導全球最具影響力的公司之一。台積電已超越晶片製造商的原始定位，成為眾多產業賴以建立的技術平台。掌舵者是1名謙遜且自律的人，他是我認識超過20年的領導者、合作夥伴與朋友。

黃仁勳指出，在魏哲家擔任總裁期間，全球運算系統從行動裝置優先轉向人工智慧優先。他很早就意識到這一轉折，協助推動台積電從單純的晶圓代工，轉型為打造整合型晶片系統（ISC），這些晶片以複雜的3D封裝組裝，並很快與矽光子技術結合。這項變革讓輝達的AI超級電腦成為可能，並點燃了當今的AI革命。

黃仁勳進一步指出，台積電創辦人張忠謀打造的純晶圓代工模式，是建立在信任、卓越與夥伴關係之上，這個模式在魏哲家帶領之下不斷提升。從個人電腦到網路，再從行動裝置到AI，台積電對客戶始終如一的承諾，讓這家公司成為不可或缺的存在。

並稱讚台積電不僅展現卓越的技術實力與產能，更代表著一個值得信賴的平台，打造重塑我們生活的工具。黃仁勳在文末說，魏哲家無疑是我們這個時代最具影響力的人物之一。

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