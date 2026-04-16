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國票金董事改選大混戰喊卡 公股喬好15席名單董事會今審查

2026/04/16 09:14

國票金今日將舉行董事會（記者李靚慧攝）國票金今日將舉行董事會（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2891）董事改選「25席搶15席」的混亂局面，終於在最後一刻握手休兵。在公股的強勢協調下，旺旺、耐斯同意縮減席次至3席，公股也順利提名8席取得過半席次，15席同額提名名單今（16）日送進董事會審查，預料最終將可共同推出一份同額候選人名單。

國票金將於5月29日舉行股東常會改選董事，將選出10席董事及5席獨立董事。今年因公股手握24%股權，強壓持股分別達9.9%的「耐斯」及「旺旺」2大股東，新加入的台鋼則約8%，４大股東均超額提名，包含董事及獨立董事在內，公股提名11席、旺旺提名6席、耐斯提名5席、台鋼提名3席，共25人爭搶15個席次。

不過，經由公股的積極協調，先是旺旺、台鋼鬆口配合，耐斯也終於在最後一刻點頭，公股終於「喬定」同額提名名單，也就是公股取得過半8席，其中董事5席、獨立董事3席；旺旺及耐斯分別取得2席董事、1席獨董合計3席；台鋼為1席董事。

根據提前曝光的15席董事提名名單，公股一般董事候選人包括前兆豐金董事長張兆順，以及兆豐金現任獨董、曾任國票金副董事長吳瑛，市場也將2人視為未來國票金董事長、總經理的不二人選。至於國票金現任總經理陳冠舟、國票證券副董陳冠如2人，仍代表耐斯集團名列一般董事，耐斯堅持的「副董事長」職務如何安排，將是未來公股主事者的最大考驗。

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