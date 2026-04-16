全球資金大轉向！外資持美債規模創歷史新高 中國反手減碼原因曝

外國投資人持有的美債在2026年2月創下歷史新高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週三（15日）公佈了最新的國際資本流動報告（TIC）數據，顯示外國投資人持有的美債在2026年2月創下歷史新高，並連續第2個月增加，顯示即便市場重新評估聯準會（Fed）利率政策前景，全球資金對美國債券的需求仍然強勁。值得注意的是，中國2月仍小幅減持美債，反映出在地緣政治緊張升溫之際，中國逐步降低對美國資產依賴、推動外匯存底多元配置至其他貨幣與投資標的的長期趨勢。

《路透》報導，數據顯示，外國投資人2月持有美債規模升至 9.49 兆美元，較前一個月的 9.29 兆美元增加 2.1%。

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與去年同期相比，外國持有的美債規模年增 6.6%，反映今年初殖利率下滑，以及相較其他已開發市場，美國資產報酬率仍具相對吸引力。

本次增幅主要由2大海外持有國日本與英國所帶動，2國為美國政府債務的最大外國持有者。

日本仍為最大非美國持有國，2 月持有規模升至 1.239 兆美元，創下自 2022 年 2 月以來新高，當時持有規模為 1.303 兆美元的高峰。

在過去 14 個月中，日本的美債持有量有 13 個月呈現增加狀況，反映在日本國內利率維持低檔之際，機構投資人持續尋求海外較高收益資產；同時，日本央行（Bank of Japan）仍試圖逐步擺脫超寬鬆貨幣政策。

分析師指出，日本對美債的需求也受到「匯率避險後報酬」改善的支撐。

英國作為第二大美債持有國，2 月持有規模增至 8973 億美元，較 1 月增加 2%。市場普遍認為，英國是全球投資人的重要託管中心，流入當地的資金動向，往往被視為對沖基金部位配置的風向指標。

中國為第三大美債海外持有國，2 月持有規模小幅降至 6933 億美元。自 2025 年 1 月以來，中國持有的美債規模已下降約 9%，反映在地緣政治緊張升溫之際，逐步降低對美國資產依賴、推動外匯存底多元配置至其他貨幣與投資標的的長期趨勢。

2 月外資需求上升的同時，指標 10 年期美國公債殖利率也出現回落，從約 4.277% 下滑至 3.962%。

整體而言，數據顯示2 月淨資本流入達 1845 億美元，扭轉了 1 月初步數據顯示的 250 億美元淨流出。

不過，每月資本流動可能持續波動，主因市場情緒仍受到 2 月 28 日爆發的美國與以色列對伊朗戰爭影響。

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