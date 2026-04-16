再對移民出手！貝森特：準備要求銀行蒐集公民身分資料

美國財政部長貝森特。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕先前傳出，川普政府正在考慮一項可能的行政命令，要求銀行蒐集客戶的公民身份資訊，美國財政部長貝森特近日接受採訪時證實這一消息，透露這項行政命令「正在制定中」，銀行端最好做好應對這項任務的準備。

《CNBC》報導，這項擬議中的行政命令是美國總統將移民政策與美國的資訊蒐集聯繫起來的更廣泛努力中又一項措施。在美國，開設銀行帳戶不需要提供公民身分證明文件，不過，銀行仍需核實身分，會蒐集社會安全號碼或個人納稅識別號碼（ITIN）、姓名、出生日期和地址等資訊。

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與許多國家一樣，美國也採用KYC（know your customer，認識你的客戶）規則來監管銀行帳戶，以防止洗錢和其他形式的金融犯罪。這項規範透過核實客戶身分、評估風險和監控交易來預防詐欺。包括《銀行保密法》、《美國愛國者法案》在內的法律都為核實客戶身分提供了基礎。

但貝森特對於現行的規範仍不滿意，並直言，為什麼身分不明的外國人可以在美國這裡開銀行帳戶，銀行高層的職責是了解客戶，如果不清楚客戶的身分是合法或非法，不知道他們是美國公民還是綠卡持有者，又該如何了解客戶。並稱，非法移民「沒有權力進入美國的銀行系統」。

在海外，銀行通常更傾向於要求提供公民身分資訊，但這也不是普遍的強制規定。貝森特表示，其他國家都在這樣做，美國也應該有更嚴格的規定。貝森特強調，如果財政部和監管機構說這是銀行的職責，那麼這就是他們的職責。

允許非公民使用個人納稅識別號碼等證件合法開設銀行戶頭，代表著這些人士可以正常納稅，避免成為現金經濟中「無銀行帳戶」族群的一員，沒有銀行帳戶通常也代表著社會地位提升受限，以及經濟成長貢獻能力降低。

中間偏右派智庫美國行動論壇（American Action Forum）預估，對銀行端而言，確認公民身分的要求可能會增加3000萬至7000萬小時的文書工作時間，以及26億至56億美元（約新台幣821.47億至1769.32億元）的成本。該機構在3月的一份分析報告中寫道，核實新帳戶只是「冰山一角」，由於缺乏細節資訊，很難估算核實現有帳戶持有人的成本。

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