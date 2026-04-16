加快財富自由！40歲以上族群最賺錢的4種副業。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在物價飛漲、收入微薄的時代，副業幾乎成了所有年齡層的新常態，然而，對於40歲以上的人來說，情況可能有所不同，在選擇合適的副業時，年長的千禧世代和X世代往往需要考慮如何兼顧全職工作、照顧孩子以及精力不如以前的情況，「熱情」不再能成為低收入的理由，若你也在考量兼職，加速財富自由，美媒點名諮詢、出租閒置空間等4個職業，是最賺錢的副業。

《gobankingrates》報導，對40歲以上的族群而言，以下4種兼職是最賺錢的副業。

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諮詢

利用你在所選領域多年累積的專家經驗是賺取最多收入的最佳途徑。據廣告公司The Ad Firm執行長兼創辦人海姆利希（Kevin Heimlich）稱，諮詢工作通常每週需要5到10個小時，每小時收入約為75美元（約新台幣2367元）到100美元（約新台幣3156元）以上。

海姆利希解釋說，對於那些不想僱用全職員工的公司來說，「分享你目前掌握的知識，並以公司能夠理解的方式包裝」。尤其搶手的顧問包括管理、IT、房地產、人力資源、會計、人工智慧和行銷等領域的專業人士。

出租閒置空間

對於子女已離巢、希望每月賺取數千美元額外收入的空巢老人來說，不妨考慮將附屬住宅單元（ADU）或空餘臥室改造成帶家具的出租房。擁有多處房產的人士甚至可以選擇將整套房產長期出租給年輕的專業人士，或短期出租給旅客。

Furnished Finder執行長傑夫赫斯特表示，成為房東通常每週需要花費1到4個小時，具體利潤取決於房產類型和位置。

技術工種

Lumion創辦人兼執行長哈加尼（Joshua Haghani）表示，目前許多職業學校的學生年齡都在40歲以上，他們希望將現有技能轉化為額外的賺錢途徑。對於那些心靈手巧的人來說，熱門的專業領域包括暖氣空調維護、焊接和管道維修。

據哈加尼稱，暖氣空調維護（更換過濾器、安裝溫控器和季節性保養）通常每週需要5到10小時的工作時間，總收入為每週250到500美元（約新台幣7890至1.57萬）。

焊接項目（例如定制欄杆和維修大門）通常每週需要6到10小時的工作時間，單一項目的收入在500到1500美元（約新台幣4.73萬）之間。

管道維修（疏通排水管、維修馬桶等）通常每週需要5到8小時的工作時間，總收入為每週300到800美元（約新台幣9468元至2.52萬元）。

派對策劃

如果你善於交際、有創意且組織能力強，那麼派對規劃可以成為1份收入可觀的副業，完美契合你現有的工作安排。這項工作的主要內容是管理後勤和通話。

根據Thumbtack 的數據，全美聘請派對策劃師的平均費用為每次派對 871 美元（約新台幣2.74萬）至1947美元（約新台幣6.14萬）不等，您可以根據自己的需求選擇承接的派對數量。活動類型包括單身派對、生日派對、籌款活動、畢業派對、公司活動，以及（如果您有野心的話）婚禮。與您的親朋好友或當地供應商建立聯繫是尋找客戶的絕佳途徑。

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