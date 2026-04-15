最難被AI取代的5種工作 年薪都超過300萬元

隨著人工智慧不斷重塑勞動市場，許多人開始質疑十年後自己的職業是否還會存在。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧不斷重塑勞動市場，許多人開始質疑十年後自己的職業是否還會存在。雖然有些職位正日益被自動化取代，但有些職位仍需求旺盛，可提供10萬美元（台幣310萬元）以上的薪資和長期的就業保障。

根據Resume Genius最近對勞動力數據和自動化風險的分析，以下是五種成長最快、薪水最高且最不可能被人工智慧取代的工作。

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1. 電腦與資訊研究科學家

年薪中位數： 14萬0910美元

這些工作依賴抽象思考和原創性的問題解決能力，而這些能力很難被自動化取代。

2. 醫師助理

年薪中位數：13萬2050美元

執業護理師面臨自動化風險較低，因為她們的工作需要複雜的臨床判斷、創造力、強大的人際交往能力和精確的協調能力，而這些是機器難以複製。

3. 執業護理師

年薪中位數：13萬2050美元

執業護理師面臨自動化風險較低，因為她們的工作需要複雜的臨床判斷、創造力、強大的人際交往能力和精確的協調能力，而這些是機器難以複製。

4. 獸醫

年薪中位數：12萬5510美元

該職位需要深厚的生物學知識、精準的外科手術技能以及與動物主人良好的溝通，這些因素使其難以被自動化取代。

5. 醫療衛生服務經理

年薪中位數：11萬7960美元

這類管理者依靠判斷力、領導能力和人際交往能力，專家們一致認為這些能力無法被自動化取代，尤其是在該角色不斷演變，融合軟技能、流程管理和技術專長的情況下。

雖然沒有任何工作能夠完全免受技術變革的影響，但以人類判斷、關懷和領導力為基礎的職業仍然是最難自動化的，也是最賺錢的。

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