台積電財報發布前股價「波動幅度」 外媒曝數據

由於人工智慧需求成長，台積電公佈的第一季銷售額已經超過了分析師的預期。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電將於週四（16日）公佈財報，財報發布後，交易員預計這家晶片製造巨頭的股價在財報公佈後可能接近2月份的高點。外媒Investopedia報導，選擇權定價顯示，台積電股價預計在本週末前將出現約5%的波動。

由於人工智慧需求成長，台積電公佈的第一季銷售額已經超過了分析師的預期。選擇權定價顯示，台積電ADR股價預計在本週末前將出現約5%的波動。如果股價較週一收盤價出現如此幅度的波動，則可能會升至386美元，接近2月的高點。而如果波動幅度降至區間下限，則股價可能跌至353美元。

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儘管台積電股價最近從歷史高點有所回落，但自年初以來仍上漲了超過20%，此前該公司發布的最新財報顯示，人工智慧需求正以穩健的速度增長。

台積電已公佈第一季業績。第一季營收達1.13兆元，年增35%，超出分析師預期。預計台積電第一季每股收益為20.73元。

Wedbush分析師週五表示，第一季銷售數據顯示人工智慧需求持續強勁，這可能被視為台積電兩大客戶輝達和蘋果 前景的積極指標。

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