美國懸賞3億元抓這位魔頭 剷除支持伊朗背後黑勢力

美國國務院懸賞1000萬美元，抓拿伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」領導人艾哈邁德·哈米達維。（取自美國務院官網）

〔財經頻道／綜合報導〕美國國務院的「正義獎賞計畫」（Rewards for Justice，RFJ）週二（14日）懸賞高達1000萬美元（台幣3.15億元），並收集有關艾哈邁德·哈米達維（Ahmad al-Hamidawi）的資訊。哈米達維是伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah，簡稱KH）的領導人，他也是支持伊朗的黑勢力。

「正義獎賞計畫」將「真主黨旅」描述為「一個與伊朗結盟的恐怖組織，該組織應該對襲擊美國在伊拉克的外交設施、綁架美國公民和殺害無辜的伊拉克平民負責」。

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據中東分析人士稱，在「正義獎賞計畫」最近發布X/Twitter貼文之前，哈米達維的照片從未出現在任何官方文件中。

真主黨是伊拉克境內最強大的伊朗支持的民兵組織之一。真主黨旅威脅以色列，並向美國支持的設施發射無人機。今年1月，恐怖組織發表聲明，讓其支持者做好與以色列衝突的準備。該組織與其他伊朗支持的伊拉克民兵組織一起，在2月至4月初的「史詩狂怒行動」期間，對伊拉克境內的美國和親美設施發動了多次無人機襲擊。

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