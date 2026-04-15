央行：台灣暫無發行零售型數位貨幣急迫性

中央銀行從2019年開始，進行央行數位貨幣（CBDC）的研究與試驗。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕中央銀行從2019年開始，進行央行數位貨幣（CBDC）的研究與試驗。對此，央行今天（15日）發布總結報告指出，台灣現行的支付體系多元、便利，尚無發行零售型 CBDC 的急迫性，因此，先以支援數位券發放之金流作業為試作項目，支援政府各項發放政策；央行也強調，持續進行批發型 CBDC 支援代幣化資產之研究與試驗，以確保央行貨幣仍為未來代幣化貨幣體系提供信任基礎。

首先，央行指出，目前已發行CBDC 者多為金融基礎設施較不足的國家，例如巴哈馬、牙買加及奈及利亞等，主要目標是促進普惠金融，但發行迄今發展均未如預期 ，而主要先進國家如歐盟、日本等仍在研究與試驗階段。

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我國CBDC發展進度與主要先進國家同步，持續穩步研究與試驗。在零售型CBDC方面，由於台灣現行的支付體系已相當便利，因此，目前尚無發行零售型 CBDC的急迫性。

不過，為協助整合政府部門與私部門相關資源，央行以CBDC 雛型平台架構為基礎所建置之數位金流平台，先以支援數位券支付功能為試作項目，藉此驗證平台技術之可行性與高承載量能，將來可持續支援政府各項發放政策，並繼續精進數位金流平台之功能與效能，提高政府發放政策之成效。

另一方面，在批發型CBDC方面，由於批發型CBDC有助於維持央行貨幣作為代幣化世界的清算工具，因此，央行於113年協同財金公司及參與銀行建置代幣化金流試驗平台；現正持續與集保結算所合作試驗，以批發型CBDC支援各種代幣化資產交易，探索未來共同建構代幣化金融基礎設施之可行性。

此外，央行強調，儘管CBDC是促進跨境支付的可能改善方案之一，但各國CBDC尚在研究與試驗中，且國際間對於 CBDC 的跨境支付，尚未有共通標準，因此，央行強調，仍將持續關注與研究，確保未來發展與國際同步。

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