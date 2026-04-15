台積電300億美元增資案 帶動首季對外投資暴增1.6倍

投審司公布今年3月核准僑外投資、中資來台投資、國外投資、對中國投資統計情形。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部投審司今公布3月核准僑外投資、中資來台投資、國外投資、對中國投資統計情形。其中，台積電（TSMC）單筆300億美元增資案最受矚目，帶動整體對外投資年增逾1.6倍。而來台投資部份，美光也對台灣美光債轉股方式加碼投資，顯示AI應用快速擴展，晶圓代工與記憶體需求同步升溫，台積電、美光均持續擴大布局，反映台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位持續強化。

根據統計，115年3月單月核准（備）對外投資件數為67件、對外投資金額達306億4657萬美元，對外投資件數為154件、累計第一季為325億4583萬美元，年增166.05%。投審司指出，主要是核准台積電以300億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，顯示半導體龍頭持續透過海外控股公司強化全球布局。

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來台投資方面，僑外資也是呈現顯著成長。115年首季核准僑外投資件數為556件、核准僑外投資金額達60億929萬美元，年增169.99%，主要受新加坡商MICRON SEMICONDUCTOR ASIA PTE. LTD.對台灣美光貨幣債權約43.3億元，轉作認購增資股份，以債轉股方式完成增資。

不論是中資來台投資或是赴中投資都呈現下滑，首季中資來台投資僅核准3件、金額約9.9萬美元，年減近99.9%；首季對中國投資件數為49件，投資金額為2億4400萬美元、年減28.77%。

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