毅嘉第一季EPS0.07元 新廠效益下半年顯現

毅嘉第一季EPS0.07元 。（毅嘉提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉第一季合併營收28.10億元，年增15%，創同期新高，合併毛利率13%，合併營業淨利為0.80億元，合併稅前淨利0.39億元，稅後淨利為0.2億元，EPS 0.07元。

毅嘉指出，第一季在客戶強勁需求的帶動，以及轉型策略逐步發酵下，單季營收創同期新高，但單季毛利率因受到原材料上漲，以及馬來西亞新廠短期營運成本增加的影響來到13%，較去年同期減少約5%，影響第一季的營業淨利到0.8億元，年減約57%，另外，因人民幣升值因素產生的匯兌損失，導致第一季度單季稅後淨利0.2億元。

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毅嘉表示，第一季獲利雖然較去年同期下滑，但主要是持續推進轉型升級與海外布局，並同步受到原物料及貴金屬價格上漲，以及人民幣升值等因素影響，單季獲利承壓，不過，是反映策略投資與外部成本變動的階段性影響，並非營運基本面反轉。

展望後市，毅嘉表示，為因應全球供應鏈的重組，近年來投入大筆資金在馬來西亞建置生產基地，大型的資本支出雖然在短期內造成現金流壓力，以及短期營運成本的增加影響財務數據，但這是為了未來擴大營運規模，搶占新技術產品應用市場的重要海外佈局，若能在技術、管理及市場應變上不斷的升級，則在長期高度競爭的產業環境中，仍將保持穩健獲利的成長，且近年來的財務及營運表現，已經清楚的反映公司積極轉型升級的方向，在穩健的財務管控下，正致力於馬來西亞新廠在光通訊及車用新技術產品應用領域的拓展，只要未來新廠在光通訊與車用產品的開展能夠順利，則整體營運表現將更具韌性與成長潛力。

核心優勢在於多元化的生產技術及產品組合，專注於智慧座艙、光通訊、穿戴、機器人及無人機相關領域的技術應用與產品領域布局，持續朝向模組解決方案供應商的方向轉型，提供客戶一站式整合服務；馬來西亞新廠投資主要聚焦於光通訊相關PCBA與PCB的生產製造，為公司布局高階光通訊、高速傳輸及高附加價值產品的重要生產基地，雖然新廠在導入與量產爬坡初期，相關固定成本與營運費用先行反映，但此項投資將有助於強化毅嘉全球供應能力、優化產品組合與市場競爭力，未來也將成為毅嘉科技營運成長的重要支撐，預期馬來西亞新廠效益將可望於下半年逐漸顯現，毅嘉科技整體淨利率將有進一步的改善空間，全年度的營運獲利也仍然將呈現年增的成長趨勢。

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