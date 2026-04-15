中工經營權之爭 商業法院裁定：中工應將刪除的董事候選人加回名單

堡新與大華的委任律師林正疆。（堡新投資提供）

〔記者張文川／台北報導〕中華工程公司經營權之爭有重大進展，市場派扳回一城！中工董事會本月10日以超額提名為由，剔除大股東堡新、大華、佳峻提名的2組董事、獨董名單，堡新等公司不服，向智財商業法院聲請「定暫時狀態」假處分，商業法院今下午裁定命令中工將堡新等2組提名名單全數列入股東常會選舉名單；堡新3公司下午隨即至台北地方法院聲請強制執行，繳交330萬元擔保金，要求法院強制中工將2套名單加入候選人名單。

中工定於5月21日舉行股東會，將改選4名董事及3名獨董，大股東「堡新投資與大華建設」、「佳峻投資」各提出1份候選人名單，其中有2人重疊於2份名單，共提名12人。

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但中工董事會於4月10日將這2份名單都予以刪除，3家大股東向商業法院聲請假處分，商業法院13日上午開庭，今天做成裁定，認為3股東聲請有理，中工刪除名單於法無據，命中工應將2套名單全數加入候選人名單。

由於商業法院沒有民事執行處，強制執行須向中工轄區台北地院聲請，堡新與大華的委任律師林正疆、佳峻委任律師葉建偉下午至商業法院取得裁定書後，隨即依裁定諭知，提領各165萬元擔保，共330萬至台北地院提存，聲請強制執行，則以最速方式將執行命令送達中工及相關單位，包括金管會、證交所、集保結算所、投保中心等。

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