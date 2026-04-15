AI需求動能強勁，國巨*首季EPS達3.9元 。（擷取自法說會簡報）

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨*（2327）今日公告首季財報，受AI需求動能強勁之故，首季營收381.66億元、季增6.1%、年增22.7% （以美元計，營收季增4.2%、年增27.6%），首季稅後淨利80.01億元、季增18.5%、年增44.7%，每股稅後盈餘（EPS） 3.9元、季增18.5%、年增44.7%。

國巨*指出，首季毛利率38.1%，較上一季增加0.8個百分點，較去年同期增加2.5個百分點，營業利益96.13億元、季增10.1%、年增48.7%，營業利益率達25.2%、季增0.9個百分點、年增4.4個百分點。

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國巨*表示，今年首季營收持續成長，主要來自於AI相關應用需求的強勁動能，標準品及特殊品也呈現穩定成長，面對原物料價格持續上升，將會透過提升營運效能並適當反映成本來因應，展望未來，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平，但仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

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