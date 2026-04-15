中工寶佳大戰》商業法院裁定中工董事會剔除寶佳董事候選人違法

堡新委任律師林正疆向台北地院繳330萬元擔保金，請法院強制執行要求中工依照商業法院的裁定。（堡新投資提供）

〔記者徐義平／台北報導〕針對日前中華工程（2515）董事會以「超額提名」為由，剔除寶佳集團為首的市場派提名董事候選人名單，寶佳集團一狀告到商業法院，法院今裁定中工董事會要將寶佳集團（包括堡新投資及大華建設、佳峻投資）的董事、獨立董事候選人提名名單、全數列入拱東常會選舉名單，此外，寶佳集團律師今同步到台北地院提供擔保以及聲請強制執行，希望在股東會上以股權對決。

5月21日中工將舉辦鼓動會並改選4名董事以及3名獨董，寶佳集團指出，堡新投資及大華建設、「佳峻投資等依公司法相關規定各提出一份候選人名單；中工董事會在5月10日自創解釋限制，以合併計算、超額提名為由刪除股東的提名，為此，寶佳集團則向商業法院聲請「定暫時狀態處分」。

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堡新、大華委任律師林正疆指出，根據商業法院裁定結果，凸顯中工董事會違法刪除股東提名的荒謬與失當，對於中工董事會成員及法律顧問團隊刻意曲解法令、違法決議，表達最嚴厲譴責，並將依法追究相關民事及刑事責任，絕不寬貸。

林正疆表示，今日下午已立即依法提供擔保，向台北地院聲請強制執行，懇請法院以最速方式將執行命令送達中工及相關單位，包括金管會證期局、證券交易所、集中保管結算所及中工股務代理機構。

對於商業法院假處分裁定，中工則回應，尊重商業法院裁定。

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