天虹3月每股獲利0.74元 超越去年第1季

天虹經營團隊左起為創辦人暨執行副總羅偉瑞、董事長暨總經理黃見駱、執行長易錦良、副總經理張富華。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕設備廠天虹（6937）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今依規定公布相關財務業務等重大訊息，3月稅後淨利約5千萬元、年增達35.14%， 稅後每股盈餘0.74元，年增34.55%，單月就超越去年第一季的0.73元。

天虹今盤中股價最高達321元，終場收308元、下跌5元，終止連6漲，但近7個交易日累計漲幅近3成。

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天虹董事兼執行長易錦良昨獲頒ERSO Award榮譽，受訪指出，今年初以來，客戶端要求提前交機的急單湧現，帶動第一季營收淡季不淡，預期隨著在手訂單維持高檔，今年業績將一路成長。天虹第一季營收5.82億元，季減19.3%、年增26.3%，創同期新高。

天虹去年零備件銷售與設備貢獻營收比重分別為6成、4成，今年預估設備營收會提高，可望達成占比一半的目標，今年交機以先進封裝客戶占大宗，預期2027年將進入先進製程設備的交機元年。

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