台積電和三星製造！馬斯克宣布A15晶片已完成設計定案

特斯拉執行長馬斯克最新分享A15晶片的首個最新消息，確認已成功「設計定案」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克最新分享特斯拉A15晶片的首個最新消息，確認已成功「設計定案」，以及A16和Dojo3的計劃。

預計該晶片將由台積電和三星製造，量產計劃於2026年底或2027年初進行。馬斯克曾透露計劃將下一代晶片的生產轉移到即將建成的TeraFab工廠，但該工廠的正式公告尚未發布。

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在特斯拉Model X的最新進展中，馬斯克祝賀特斯拉人工智慧團隊成功完成A15人工智慧晶片的流片。馬斯克也分享了該晶片的圖片，晶片中央是一個大型主晶片，負責所有運算任務，外圍則分佈著12個DRAM模組，提供高容量和優化的頻寬。

A15是HW4的後續產品，將作為特斯拉下一代FSD解決方案推出。馬斯克先前曾表示，A15的效能將比HW4晶片提升40倍，原始運算能力提升8倍，記憶體容量提升9倍，並帶來全新的功能。同時，馬斯克也證實，下一代特斯拉A16晶片和Dojo3的研發工作已經啟動。

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