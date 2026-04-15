電力即國力！龔明鑫：外資棄日選台設廠 關鍵在台電供電效率

台灣電力工會今天舉行115年五一勞動節模範勞工表揚大會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫今（15日）出席台電工會活動時表示，「電力就是國力」，許多企業向台電反映擴廠需要電力，甚至有外資原評估在台灣或日本設廠，最終因台電的供電速度更快而選擇台灣。

龔明鑫下午出席「台灣電力工會115年五一勞動節模範勞工表揚大會」。他先是提到，自己在模範勞工特刊寫了2句話「櫛風沐雨復電網，晝夜不息保民生」。他解釋，櫛風沐雨指風來梳你的頭髮，即是沐雨等環境困苦，也就是台電人的寫照，外面有風有雨的時候，台電人在出勤、在復電，而「晝夜不息保民生」，是台電人在哪裡，光明就在哪裡，保民生還不只是供電而已，價錢也還要合理，現在台灣的民生用電比我們成本還要低，是台電承擔成本差額、才能維持。

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龔明鑫提到，全世界因電力就是國力，很多的企業界都來跟台電反映，不管是AI還是伺服器等廠商，都需要趕快擴充產能，要求非常急迫。他就透露，有一家外商在日本與台灣之間選擇，但日本回復業者需要的電力，需要1年以後才可以供給，但台電可以最即時的方式供應電力，最終選擇台灣，才能如期生產製造。

他也說，大家都喜歡電，但是都不喜歡電網，認為這是嫌惡的設施。是台電不斷溝通，讓他覺得好厲害，台電不僅是把電通了，而且還非常有耐心。龔明鑫致詞結尾也再次用這2句話向台電人勉勵：「櫛風沐雨復電網，晝夜不息保民生」。並且誇讚自己「我還是覺得我寫的最好」。

台電董事長曾文生也說，台電八座主要火力電廠，有六座正在進行機組新增擴建工程，規模創紀錄，針對核電也啟動自我安檢，持續推進中，輸配電網工程長達十年要耗費五千多億元，去年歷經多個颱風干擾，又要搶修，配電系統也是負擔沉重，台電最大目標還是要讓客戶與國人滿意，同時也希望持續改善台電勞動條件，與工會共同促進職安福利更為完善。

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