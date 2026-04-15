裕日車X-TRAIL SAKURA下殺94.9萬元起 單月拚重返千輛

裕日車（2227）3月以SAKURA（櫻花）為主題，升級全新的NISSAN KICKS和SENTRA SAKURA，累計接單量已突破800張，今天再加碼推出X-TRAIL SAKURA豪華休旅車，入手價94.9萬元起。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕日車（2227）3月以SAKURA（櫻花）為主題，升級全新的NISSAN KICKS和SENTRA SAKURA，累計接單量已突破800張，今天再加碼推出X-TRAIL SAKURA豪華休旅車，入手價94.9萬元起。

裕日車總經理姚振祥表示，在SAKURA主題助攻下，KICKS跨界休旅車3月銷量由原先的200多台倍增至500多輛、SENTRA SAKURA3月銷量也成長至近300台，市場反應熱絡。

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裕日車今天再推出全新豪華休旅車X-TRAIL SAKURA，初綻版超值優惠價94.9萬元起、盛綻版與極綻版建議售價分別為104.9萬元起和113.5萬元，皆含舊換新補助），將帶動裕日車單月銷量重返千輛大關。

盛綻版與極綻版分別升級TAKUMI匠人訂製皮革座椅及雙前座通風座椅，營造四季皆宜的舒適駕乘體感；另可以優惠價4萬元升級價值7萬元「極綻PLUS套件」，包含ONORI御乘電動踏板及全車運動化空力套件。

面對中東戰事造成國際油價波動，姚振祥觀察，「這麼大的事情不可能一下子收尾」，他認為，會有個台階讓雙方下，影響將逐步淡化，對台灣車市影響小，屬於短期因素。

他指出，若台灣車市第2季表現回穩，下半年車市可期，迎戰美製車進口零關稅，裕日車預計5月會先在台灣亮相未來會導入販售的美製車款，預估今年台灣新車領牌數將達42萬輛。

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