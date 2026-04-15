切入NVIDIA與AMD供應鏈，新聿科22日登錄興櫃，圖左為董事長凃俊宏，右為總經理蔡志遠。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕 受惠於AI伺服器與高效能運算（HPC）需求強勁拉動，功率型電感研發製造商新聿科（7912）切入NVIDIA與AMD供應鏈，預計4月22日以每股參考價112元登錄興櫃。

董事長凃俊宏表示，受惠於AI伺服器與高效能運算（HPC）需求強勁拉動，去年全年營收10.24億元、年成長56%，毛利率由28.24%提升至32.16%，稅後淨利1.14億元、每股稅後盈餘（EPS）6.15元。

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新聿科以一體成型模壓功率電感與組裝式功率電感兩大產品線，其中組裝式功率電感係以TLVR（Trans-Inductor Voltage Regulator）系列為核心，專為AI伺服器及資料中心的CPU/GPU供電設計，可提供極快的負載瞬態響應，滿足高功率、大電流運算環境的嚴苛需求，積極拓展電源模組產品線，已成功開發應用於電源模組的電感產品，凃俊宏說，今年正式切入美系客戶電源模組設計專案，由零組件供應商向模組層級升級，進一步提升產品附加價值與單位售價。

從營收結構觀察，凃俊宏也指出，AI伺服器應用營收占比快速攀升，由2023年的24%大幅提升至2025年47%，3年內占比近乎翻倍，充分反映從傳統電感供應商成功轉型為AI電源核心零組件廠商，產品組合持續朝高附加價值方向優化。

至於客戶布局方面，新聿科成功導入NVIDIA Blackwell平台並進入量產階段，同時也成為AMD Venice平台公版結構的主要供應商，深度綁定全球兩大GPU龍頭的次世代運算架構。凃俊宏說，今年通過NVIDIA次世代Vera Rubin平台認證，提前鎖定下一世代GPU供貨資格，展現技術布局的前瞻性與領先優勢，此外，也積極參與Intel與AMD次世代 X86平台開發，並成為AMD平台CRB（Customer Reference Board）參考設計的指定供應商，顯示產品技術已獲國際大廠肯定，品牌能見度持續提升。

凃俊宏說，技嘉（2376）也是新聿科的策略股東，將進一步強化新聿科在AI伺服器供應鏈中的戰略地位，下游客戶涵蓋第一線國際級系統大廠，客戶結構多元且穩健。

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