世界鋼鐵協會：中東拖累短期需求 看好明年鋼市反彈

世界鋼鐵協會發布短期預測。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕世界鋼鐵協會發布2026至2027年短期鋼鐵需求預測報告指出，全球鋼鐵市場可望逐步擺脫低迷。預估2026年全球鋼鐵需求僅小幅成長0.3%，達17.24億噸，2027年成長動能將轉強，年增2.2%，需求達17.62億噸。

世界鋼鐵協會市場研究委員會主席兼西班牙鋼鐵行業協會首席經濟學家Alfonso Hidalgo Calcerrada表示，最新預測大致延續去年底的判斷，全球鋼鐵需求已在2025至2026年間觸底，2027年可望出現更明顯復甦。

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2026年中國鋼鐵需求雖仍下滑，但降幅將收斂；印度等主要新興經濟體需求則持續強勁。原先被看好可望帶動成長的中東地區，因衝突升溫，需求反而急劇下滑。至於歐盟、美國、加拿大、日本與南韓等主要成熟經濟體，預計在2027年全面轉為正成長。扣除中國後，全球鋼鐵需求明年增幅將擴大至4%，為近年少見水準。

協會指出，此次預測以2026年3月中旬前資料為基礎，但中東衝突升溫構成主要不確定因素。假設衝突可在6月前緩解，多數主要經濟體鋼鐵需求仍具韌性；若情勢延續至第二季之後，則恐需大幅下修預測，尤其對能源結構較敏感地區衝擊更大。

值得注意的是，協會去年10月曾預估2025年中國鋼鐵需求年減2%，但實際官方數據顯示降幅達7.1%，不過部分間接指標顯示實際跌幅可能較為溫和。

在新興市場方面（不含中國），2026年鋼鐵需求預估成長2.5%，明顯低於近年約5%的平均水準，主因中東需求急縮、東協在2025年強勁擴張後出現正常化調整。不過2027年成長動能將回升至5.1%，主要受亞洲與非洲市場帶動，以及中東需求回溫。

印度仍是全球成長最快的主要鋼鐵市場，預估2026年需求年增7.4%，2027年進一步擴大至9.2%。成長動能來自基建投資帶動的建築業、貨運需求推升的汽車產業，以及資本支出與鐵路建設擴張等因素；非洲市場也持續轉型，估2026年需求成長3.8%、2027年續增4.6%，成為全球鋼鐵需求的重要支撐力量。

成熟經濟體方面，去年鋼鐵需求小幅成長0.2%，終止連續三年下滑，預估2026年成長1.0%、2027年擴大至2.3%。歐盟與英國2026年需求預估成長1.3%、2027年達3%，主要受基建與國防支出增加帶動，但能源價格波動仍是風險。

美國方面，受惠於科技投資與政策支持，以及公共建設支出，預估2026年需求成長1.7%、2027年為2.0%；住宅市場在資金環境改善下有望回溫，但高利率、成本壓力與勞動力短缺，仍將限制復甦力道。

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