一場旅遊嗅到商機！她1年內打造出「24億元營收」 成功商業模式曝光

Karen Morales催生一項快速成長的商業模式，短短一年內創造約7500萬美元營收。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名原本長期從事旅遊規劃與廣告業的女子，在因疾病改用輪椅後，一場旅遊讓她意外發現高端旅遊市場存在嚴重「無障礙斷層」，進而催生一項快速成長的商業模式，短短一年內創造約7500萬美元（約新台幣24億元）營收。

美媒報導，Karen Morales從小便熱愛規劃旅行，長大後在廣告產業發展期間，也長期負責企業差旅與大型活動規劃。然而，2020年因肌肉萎縮症惡化，她開始需要依賴輪椅生活，人生與職涯也因此出現重大轉折。

請繼續往下閱讀...

開啟新型商業想法，源自於旅遊時的處境。她回憶，開始使用輪椅的前幾次旅行，某次在夏威夷入住知名高級度假村時，她被安排在樓上房間，甚至被建議從陽台進出，但相關設計並未真正考慮輪椅使用者需求。另外，在其他活動中，她也曾被迫繞行長距離停車場，只為避開階梯通道。

她直言，市場存在明顯落差，表示「如果需要一點額外協助，就只能選擇中低價位住宿，但高端體驗卻往往無法使用，這是不合理的。」憑藉過去在旅遊顧問與企業差旅規劃的經驗，Karen Morales開始探索無障礙旅遊市場，並與旅遊平台Fora合作，推動相關服務發展。

Fora成立於2021年，目前已在全球180多個國家累計完成超過20億美元旅遊預訂。Karen Morales加入後不久，即負責訓練顧問團隊建立無障礙旅遊專業能力，並逐步將其擴展為公司正式發展方向。

在她的推動下，該計畫迅速成長，目前已有超過300名專業顧問參與，累積約7500萬美元無障礙旅遊預訂業績。值得注意的是，該計畫不僅獲得支持，也吸引許多高端飯店與度假村主動參與改善服務，包括增設海灘輪椅、優化設施資訊揭露等。

研究過程中團隊也發現，部分飯店其實具備無障礙設施，但未在官方網站清楚標示，導致消費者難以取得資訊。Karen Morales指出，許多業者因擔心法律風險或誤導問題而選擇保守，但反而造成市場資訊不透明，加深「無障礙服務缺口」。

隨著嬰兒潮世代逐漸進入高齡階段，無障礙旅遊需求持續擴大。Karen Morales認為，這不僅是社會議題，更是一個龐大且尚未被充分開發的市場機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法