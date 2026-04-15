點名台灣！美國半導體製造背後最大贏家曝光

美國大舉投入人工智慧（AI）基礎建設，港媒點名台灣是大贏家之一。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國大舉投入人工智慧（AI）基礎建設，規模高達數兆美元的資料中心建設熱潮正迅速擴散至全球供應鏈。這波資金浪潮不僅推動科技產業全面升溫，也使亞洲成為最大受惠區域之一，港媒表示，其中最引人注目的贏家是台灣和南韓。

香港《南華早報》報導，根據牛津經濟研究院（Oxford Economics）報告，美國目前規劃或正在興建的資料中心投資規模約達2兆美元，其中約4分之3成本集中於設備支出，包括半導體與伺服器等關鍵電子產品。

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這波投資推升美國電子產品進口大幅增加，而其中多數供應來自亞洲及墨西哥。報告點名，真正的主要受益者包括台灣與南韓，兩者分別在先進晶片與記憶體晶片領域具備關鍵優勢。

根據報告，台灣的台積電在AI晶片製造鏈中扮演核心角色，負責生產輝達（NVIDIA）等企業所需的先進半導體，使台灣在全球AI供應鏈中占據關鍵地位。

南韓則受惠於電機與光學設備出口，日本與新加坡則在高階電子零組件方面提供支援，共同支撐AI伺服器與資料中心需求。

此外，報告也指出，中國雖然受到美國關稅與科技管制影響，對美直接出口下滑，但對亞洲其他經濟體的出口卻有所增加，顯示中國仍深度嵌入亞洲供應鏈，並透過間接方式參與AI投資熱潮。

不過券商華泰證券分析師表示，中國雖在某些領域具有優勢，包括PCB和AI伺服器組件的生產，但整體仍處於供應鏈較下游位置，因此受惠程度有限。

牛津經濟研究院經濟學家指出，雖然中東荷姆茲海峽（Hormuz Strait）地緣風險升溫，但短期內不太可能影響美國資料中心建設，因AI相關產業被視為戰略優先項目，能源與關鍵原料（如氦氣）供應仍將優先保障。

不過專家也警告，一旦衝突長期化，供應鏈壓力將持續上升，若生產受限，半導體產業將面臨更大風險。

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