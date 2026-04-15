美伊和談曙光！韓股飆逾3.6%，日股漲近700點。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕市場對中東前景樂觀，認為美國和伊朗可能達成協議，美股4大指數週二全面上揚，週三亞股延續行情，韓股飆漲逾3.6%，直接6200點，而日經亦上漲近700點，指數站穩在58000點之上。

綜合外媒報導，美國總統川普週二向《紐約郵報》透露，結束伊朗戰爭的談判可能在兩天內於巴基斯坦恢復。一位白宮官員則向CNBC表示，美伊第二輪談判正在討論中。同時，美國國務院表示，以色列和黎巴嫩週二於華盛頓舉行、由美國主辦的會議後，同意在雙方商定的時間和地點啟動直接談判。

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在美伊和談曙光，同時投資人也評估最新的銀行獲利和美國通膨數據，週二美股延續漲勢，並接近歷史高點，道瓊工業指數上漲317.74點、0.66%，標準普爾500指數上漲1.18%，那斯達克指數上漲 1.96%，費城半導體指數勁揚2.04%，台積電ADR上漲10.32美元、2.79%，收在379.89美元。

受此激勵，亞股週三持續高飛，南韓綜合指數開盤直接突破6100點，以6141.6點開出，指數大漲173.84點或2.91%，指數開高走高，一度來到6183.21點，漲215.45點或3.61%，截至台北時間8點41分，漲幅維持在3%以上。

日經225亦開高，開盤直接突破58000點，以58265點開出，上漲388點或0.67%，指數開高走高，一度來到58574點，漲697點或1.2%，截至台北時間8點42分，報58466點，漲588點或1.02%。

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