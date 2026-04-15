黃金價格還會漲嗎？瑞銀喊上看6200美元 專家曝關鍵時間點

瑞銀維持金價今年將升至每盎司5900至6200美元的看法。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕瑞銀（UBS）大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，即使伊朗戰爭結束，黃金與原油等大宗商品價格仍可能持續出現顯著漲幅；對於已持有大量黃金部位的投資人而言，應考慮擴大其大宗商品配置。此外，瑞銀3月中旬時曾預測，金價至2026年底將上看每盎司6200美元，儘管黃金迄今並未明顯上漲，但瑞銀仍維持此看法。

史陶諾瓦在週一（13日）發布的最新報告中，分析了當前中東衝突對大宗商品市場的影響。他指出：「伊朗局勢持續緊張，加上荷姆茲海峽風險升高，已對大宗商品價格與波動性形成上行壓力，尤其是原油。我們仍看好大宗商品後市，主要受到基本面、供需失衡以及地緣政治風險推動。維持一定比例的大宗商品配置，並採取主動管理策略，有助於投資人對沖通膨與能源供應衝擊。」

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至於黃金，史陶諾瓦指出：「目前金價較1月歷史收盤高點仍低約13%，隨著緊張局勢升溫後市場對利率上升的預期提高，壓抑了投資情緒。根據瑞銀CMCI綜合總報酬指數（以美元計價），今年以來整體大宗商品已上漲約17%。」他認為，若地緣政治不確定性維持高檔、且利率預期下滑，仍預計金價將出現明顯上漲。

史陶諾瓦表示，當供需失衡或通膨、地緣政治等總體風險升高時，大宗商品的報酬通常表現強勁。他指出：「對偏好黃金的投資人而言，適度配置有助於提升投資組合多元化，並對抗系統性風險。若投資人已持有大量黃金且累積可觀未實現獲利，建議擴大至銅、鋁及農產品等大宗商品，以分散未來報酬來源。」

瑞銀大宗商品分析師在3月16日曾預測，在風險評估、利率政策、通膨與強勁基本需求等因素交互作用下，金價至2026年底仍可能上看每盎司6200美元。但自伊朗衝突爆發以來，金價始終未能突破每盎司5200美元，其避險買盤並未如預期出現。但近期金價橫盤整理，並未動搖瑞銀對其前景的信心。該行仍預期，2026年金價將再上漲20%以上。

瑞銀分析師表示：「我們維持金價今年將升至每盎司5900至6200美元的看法。黃金更像是對抗衝突外溢影響的避險工具，而非直接因戰事本身受益。它主要對沖貨幣風險，例如貨幣貶值、財政赤字擴大與經濟放緩，而這些往往源自地緣政治衝突。」

瑞銀分析師坦言：「短期來看，能源價格上升與通膨疑慮推升美元走強，並引發市場對升息的擔憂，這兩者對金價構成壓力。但我們預期各國央行將審慎觀察通膨風險，而不會貿然大幅升息。」此外，美伊衝突拖延時間越長，對經濟產生負面影響的風險越高，進而可能支撐黃金的避險需求。

瑞銀認為，在各國央行持續買進、投資需求升溫，以及亞洲收入提升帶動珠寶需求結構性成長的支撐下，整體黃金需求可望維持強勁。此外，結構性趨勢亦將持續支撐黃金吸引力，預期政府高債務水準，以及各國央行與全球投資人分散美元資產配置的趨勢，將支撐黃金長期前景。

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