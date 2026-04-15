荷姆茲海峽重開也沒用？CNN揭 : 真正卡關是「這點」

為什麼重新開放荷姆茲茲海峽不足以解決航運困境和高油價問題，美媒一句話點關鍵。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊有意重啟停火談判，市場持續關注，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）何時能重新開放；然，《CNN》卻指出，重新開放荷姆茲海峽困難重重，即便這條至關重要的水道完全開放，石油及其他必須貨品能成功運出，全球航運與能源市場也不會立刻恢復正常。

《CNN》表示，現今的問題不只是「出得去」，更關鍵的是「回得來」。簡單來說，大量滿載原油與貨物的船隻即使能順利離開海峽，但若沒有「空船回流」接力運輸，整個物流鏈仍然無法運轉。專家指出，只要市場仍認為停火只是短暫或不穩定，航運公司就不會願意讓船隻重新進入波斯灣。

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據報導，無論是油輪業者還是保險公司，都不會冒著船隻被困數週甚至更久的風險貿然進場。市場分析師認為，短短2週、且脆弱的停火協議，遠不足以建立航運業所需的信心。在沒有新船進入的情況下，即便有數百艘滿載貨物的船隻離開海峽，效益也只是短暫的，包括原油、肥料與其他關鍵物資的供應仍將持續緊張，價格高漲的情況可能延續數月。

目前的關鍵瓶頸在於，大量船隻仍被困在波斯灣內，尚未真正開始流動。根據數據分析機構Kpler的觀察，市場信心極度不足，「幾乎沒有人願意通過海峽」。原本每天有超過100艘油輪往返，如今已銳減至不到10艘。

即使停火逐步穩定，短期內的航運流動也將呈現「單向失衡」。目前約有400艘滿載原油的油輪等待離開，但願意進入的空船僅約100艘，嚴重失衡。即便海峽今天全面開放，市場也預估要到7月左右，原油運輸才能逐步恢復正常。

同樣的情況也出現在貨櫃航運。約有100艘貨櫃船等待離開波斯灣，但幾乎沒有船隻願意進入。這直接影響到依賴該地區進口食品與民生物資的國家，也阻礙肥料與工業樹脂等出口。全球約30%的肥料供應來自該地區，如今可能被卡住數月，無法順利外運。

更棘手的是，這些貨物幾乎無法改道運輸，海運仍是唯一可行方式，替代運能並不存在。

在物流受阻的情況下，當地生產也被迫停擺。過去六週內，由於沒有足夠的儲存與運輸能力，原油、汽油及肥料等產品的生產已經被壓抑。對波斯灣產油國而言，原本「生產→裝船→出口」的順暢節奏被打斷，未來即使恢復，也需要時間重建產能與運輸節奏。

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