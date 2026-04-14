7旬老夫妻靠年金安穩養老 卻因答應女兒「1請求」晚年崩塌

日本一對7旬夫妻被女兒拖垮，生活、財務被擊潰。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休年金竟變成用來養女兒！日本一對年邁夫妻，原本依靠年金安穩度日，以為能安穩退休，卻因女兒失業後搬回家同住，生活一步步失控、家庭支出大增，甚至動用退休存款維生。老夫妻坦言，年金逐漸變成「用來養女兒的錢」，家庭也在無聲中走向財務崩潰。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，74歲的正一（化名）與妻子史子（化名，71歲），目前與42歲女兒同住。女兒原本在東京工作，因身體不適辭職返家休養，請求搬回家同住，夫妻起初認為只是短暫過渡，因此選擇接受。

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然而，時間一天天過去，女兒並未重返職場，也鮮少分擔家務與生活開銷。家中所有費用，包括餐費、水電與日常用品，幾乎全由父母負擔。

正一每月年金約18萬日圓（約新台幣3.5萬元），史子約6萬日圓（約新台幣1.2萬元），兩人合計約24萬日圓（約新台幣4.7萬元）收入。原本可維持基本生活，但在三人同住情況下，支出明顯增加，夫妻也逐漸開始動用存款補貼日常開銷。正一說「伙食費、電費都在增加，不知不覺就開始動用存款。」儘管感到壓力，仍抱持女兒「終究會去工作」的期待，未及時提出問題。

直到某次檢視存摺時，他才驚覺存款消耗速度遠超預期，他坦言「那一刻才真正意識到，再這樣下去撐不住」，甚至產生「年金變成在養女兒」的感受。夫妻隨後與女兒進行溝通，直言家庭已難以負荷。然而，女兒卻回應「沒想到你們覺得這麼負擔」，顯示雙方對現況認知存在落差。

經過協調後，女兒開始從事兼職工作，並負擔部分生活費，也分擔家務。不過，夫妻坦言，即便情況有所改善，對未來仍感到不安，尤其在面臨可能的照護需求時，更擔心經濟壓力進一步加重。

報導指出，此類情況並非個案。隨著高齡化社會發展，家庭結構與經濟壓力交織，若缺乏及早溝通與財務規劃，即使出於親情的支持，也可能讓家庭在不知不覺中陷入困境。專家提醒，「家人關係」並不代表問題可以無限延後，唯有及早面對現實、共享財務資訊，才能避免類似的「無聲崩壞」再次發生。

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