和頓環球執行長：「重資產」時代來臨 美國土地躍升關鍵投資配置

和頓環球執行長Bill Doherty表示，「重資產｣時代來臨，美國土地躍升關鍵投資配置。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕跨國不動產集團Walton Global（和頓環球）今（14）日於台北舉辦論壇，執行長Bill Doherty表示，在通膨可能增溫、利率維持高檔及地緣政治衝突的環境下，全球投資人從過去偏好輕資產與高成長題材，逐步轉向土地、能源與基礎建設等「實體資產」，其中，土地在資料中心與住宅需求帶動下，成為市場關注焦點，而透過聯邦投信與GRT建立的平台，台灣投資人也可望參與這波全球資產重配置趨勢。

Walton Global成立47年，總部位於美國鳳凰城，專注於土地規劃與前期開發，透過與建商合作，在購地前即確認需求，以降低風險並創造現金流，目前合作建商超過50家，包括美國最大建商之一D.R. Horton，隨著美國建商轉向輕資產模式，自有土地占比降至約31%，透過合作取得土地比重達69%，也進一步推升專業土地管理機構的重要性。

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Bill Doherty表示，具備低淘汰風險與長期價值的「重資產」正成為資產配置核心，其中土地因供給受限與開發門檻高，更具投資吸引力；他分析，美國房市仍具結構性支撐，目前約有370萬戶住宅供給缺口，每年需新增120萬至140萬戶住宅，但受限於分區管制與開發流程，供給彈性有限，進一步強化土地的長期價值。

在此趨勢下，GRT豐裕環球同時宣布攜手聯邦投信建立台灣投資平台，將美國土地資產導入台灣市場，GRT總裁林德廉表示，聯邦投信具備私募股權與另類資產管理實力，是台灣少數能承接國際大型實體資產投資策略的機構，他也說，此次合作案聯邦投信不僅負責產品引進，更擔任在地核心管理平台，整合投資策略、風險控管與投資人服務，成為台灣投資人參與全球重資產市場的重要入口。

至於這檔私募基金在投資架構上，約65%配置於美國土地融資市場，以創造穩健利息收益；另約35%投資具發展潛力的土地資產，掌握資本增值機會，在全球股債市場震盪之際，此類兼具收益與成長的策略，被視為具備抗波動能力的配置選擇。

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