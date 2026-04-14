橙的電子在德、美市場動能齊揚 今年營運將逐季走揚

橙的電子已開發晶片替代方案，第一季受到缺料影響，營運表現持平，第二季起將逐季走揚，全年營運可望達兩位數成長。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕擺脫TPMS晶片缺料陰霾，胎壓監測系統（TPMS）大廠橙的電子（4554）董事長許欽堯表示，危機就是轉機，橙的電子已開發晶片替代方案，第一季受到缺料影響，營運表現持平，第二季起將逐季走揚，全年營運可望達兩位數成長。

許欽堯指出，TPMS晶片過去主要供應商為恩智浦，去年第四季至今年2月市場上出現大缺貨，由於恩智浦亞洲區總代理在中國，導致台灣供貨更為吃緊，橙的積極透過現貨市場補料，同時導入第2供應來源-英飛凌，目前同業都還在缺料，只有橙的不缺貨。

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橙的旗下AM業務於歐洲市場啟動「經銷+直營」轉型計畫，短短3年內，已在德國當地總計約5500家的輪胎與修車通路中，強勢打入逾3000家客戶基礎，成功帶動歐洲地區近3年營收逐年攀升。

2025年歐洲地區營收更繳出歷史新高紀錄，由於原物料成本上升，公司將於5月底調整德國市場售價，調幅約10%。

美國市場過去透過大股東Standard Motor Products（SMP）供貨至美國NAPA體系，今年將由橙的接手，改為直接供貨，將有助於縮短通路層級，提升毛利。

隨著全球汽車保有量穩定成長及車齡延長趨勢延續，TPMS售後市場需求具備長期成長動能，看好旗下AM業務仍為公司營運重要成長引擎，橙的仍以德國市場為核心據點，逐步複製成功通路經營模式至其他歐洲主要市場，並持續擴大全球AM通路版圖與市場滲透率。

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