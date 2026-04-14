3月全國稅收年增28.6％ 證交稅倍增創史上新高

財政部公布3月全國稅收2989億元、年增28.6%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布3月全國稅收2989億元、年增28.6%；累計1至3月全國稅收6555億元、創歷年同期新高，年增18.3%，以證交稅增加667億、營業稅增350億元較多。其中，3月證交稅535億元、創歷年新高，年增1.4倍、連續8個月成長；首季證交稅1237億元、創歷年單季新高，年增1.2倍、為2005年來最大增幅。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，第1季稅收6555億元，較上年同期增加1015億元，以證交稅增加667億、營業稅增加350億元較多，貨物稅則減少86億元。劉訓蓉指出，包括證交稅、期交稅、營業稅及娛樂稅，首季稅收均創歷年單季新高。

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根據財政部統計，首季營所稅174億元、年減1.3%；綜所稅1470億元、年增5.6%，主因薪資及盈餘分配所得扣繳稅款成長。3月營業稅1320億元、創歷年單月新高，年增19%；首季營業稅2250億元、年增18.4%，因內需穩定，加上資通及視聽產品、電子零組件等進口稅額增加，但出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。

另，3月上市櫃股票平均每日成交值為9214億元、創史上新高，年增1.3倍；3月證交稅535億元、創歷年單月新高，年增1.4 倍；首季證交稅1237億元、創歷年單季新高，年增1.2倍。劉訓蓉表示，3月股市因中東戰事劇烈震盪，創單月最大跌點，但股市交易仍熱絡，成交量續創新高，因此證交稅大增。

至於房地交易相關稅負，3月土增稅61億元、年減12.7%，首季土增稅166億元、年減15.7%，主因房地交易量及大額稅款案件減少。3月個人房地合一稅39.8億元、年減8.7%，首季個人房地合一稅94.2億元、年減6.9%。

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