金仁寶集團3柱齊發力 揮軍車電大展秀肌肉

金仁寶集團揮軍本週台北國際車用電子展，集合旗下金寶電子、康舒科技與仁寶電腦共同參展。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕金仁寶集團揮軍本週台北國際車用電子展，集合旗下金寶電子（2312）、康舒科技（6282）與仁寶電腦（2324）共同參展，三家企業管理層合力拍板以「智慧汽車生態系」為主題，向市場提供車用電子、電源系統、車載應用的整合能力，呈現集團近年來於智慧移動領域的布局成果。

電子代工大廠金寶表示，公司因應汽車產業智慧化與電動化的發展趨勢，持續深化車用電子產品布局，此次提供的智慧座艙解決方案當中，高階車載系統採用最新ARM架構處理器，平台具備多螢幕顯示、連網功能與高效能運算架構，與毫米波雷達、車用攝影機及多種感測器無縫整合，支援先進駕駛輔助系統（ADAS）與各類智慧座艙應用，協助客戶快速打造新世代產品。

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電源供應器廠康舒指出，公司深化聚焦電動車電力系統與充電應用，提供車載電源轉換與充電基礎設施的整體解決方案，並具備系統整合與平台化開發能力。其中，整合V2L功能的11kW車載充電器（OBC）具備400V與800V兩種產品規格，而雙向直流電源轉換產品方面則包括兩種高壓大功率系統，預計於2026年第三季取得ISO 21434 Cybersecurity認證。

仁寶則提到，公司著重先進感測與車用安全應用布局，透過正式成立美國汽車紅外線技術公司SYLUX，強化與OEM車廠及一級供應商的合作關係。SYLUX紅外線相機產品已可支援合規型ADAS到L2+至L4自動駕駛應用，並基於專有的分類、距離、動作、追蹤等AI技術堆疊，協助車廠提升感測效能並符合FMVSS 127、Euro NCAP等全球安全標準，具備直接導入量產的商用潛力。

面對智慧移動產業的快速發展，金仁寶集團持續從系統整合角度深化布局，整合車用電子與電力技術，結合軟硬體設計能力與全球製造資源，並透過集團內部資源整合與產業夥伴的合作，提升產品開發與量產落地效率，協助車廠加速新世代車用應用導入，並推動智慧移動生態系的發展。

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